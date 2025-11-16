Acesse sua conta
Nem tudo precisa ser resolvido agora: veja quais signos precisam apenas respirar neste domingo (16 de novembro)

Energia do dia desacelera e convida à reconexão com o próprio centro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 03:00

Signos e paz
Signos e paz Crédito: Shutterstock/Reprodução

No dia de hoje, 16 de novembro, as emoções se assentam, e o corpo pede leveza. O domingo é ideal para refletir, cuidar de si e restaurar a clareza interior. É no silêncio que você entende o que realmente importa. Veja a previsão.

Imagem - Os 3 signos mais céticos do zodíaco: nada assusta, nada abala

Os 3 signos mais céticos do zodíaco: nada assusta, nada abala

Imagem - 3 signos que têm mais chances de ver fantasmas (e nem sempre percebem)

3 signos que têm mais chances de ver fantasmas (e nem sempre percebem)

Áries: Você começa a perceber que nem toda batalha vale o desgaste. O descanso de hoje é estratégico, e te prepara para o que vem.

Dica cósmica: Recolher-se também é forma de agir.

Touro: O lar ganha protagonismo. Fazer algo simples, como cozinhar ou reorganizar o espaço, te conecta com o presente.

Dica cósmica: A rotina também pode ser sagrada, se for feita com alma.

Gêmeos: Conversas sinceras podem curar mágoas antigas. O domingo te oferece a chance de se expressar sem máscaras.

Dica cósmica: A leveza nasce quando a verdade é dita com carinho.

Câncer: Um clima acolhedor te envolve. Cuidar de alguém, ou ser cuidado, renova sua fé no afeto.

Dica cósmica: O amor não precisa ser grandioso, basta ser verdadeiro.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Leão: O silêncio de hoje te devolve o poder da clareza. Pensar menos e sentir mais será libertador.

Dica cósmica: O que é seu não precisa ser forçado.

Virgem: Você encontra paz ao simplificar. Tire um peso da agenda e permita-se o ócio sem culpa.

Dica cósmica: Fazer menos também é sinal de sabedoria.

Libra: Um reencontro ou lembrança desperta ternura. Sua energia emocional se reequilibra.

Dica cósmica: O passado não é prisão, é espelho. Use-o para enxergar quem você se tornou.

Escorpião: Emoções profundas se transformam em compreensão. Você entende que o controle é ilusão, e a entrega, libertação.

Dica cósmica: O poder nasce do desapego.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Sagitário: O domingo pede introspecção. Reflita sobre seus próximos passos sem pressa.

Dica cósmica: O silêncio te dará a resposta que a pressa não deixa ouvir.

Capricórnio: Reconhecer seus limites é um ato de maturidade. Descanse, mesmo que a mente queira continuar produzindo.

Dica cósmica: A disciplina também serve para cuidar de si.

Aquário: Um insight pode mudar completamente sua perspectiva. Ideias chegam durante o descanso — anote-as.

Dica cósmica: Quando o corpo relaxa, a mente se abre para o novo.

Peixes: O dia pede conexão espiritual. Música, arte ou natureza serão seus portais de cura.

Dica cósmica: O invisível fala quando você silencia.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

