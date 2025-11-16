ASTROLOGIA

Nem tudo precisa ser resolvido agora: veja quais signos precisam apenas respirar neste domingo (16 de novembro)

Energia do dia desacelera e convida à reconexão com o próprio centro

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 03:00

No dia de hoje, 16 de novembro, as emoções se assentam, e o corpo pede leveza. O domingo é ideal para refletir, cuidar de si e restaurar a clareza interior. É no silêncio que você entende o que realmente importa. Veja a previsão.

Áries: Você começa a perceber que nem toda batalha vale o desgaste. O descanso de hoje é estratégico, e te prepara para o que vem.

Dica cósmica: Recolher-se também é forma de agir.

Touro: O lar ganha protagonismo. Fazer algo simples, como cozinhar ou reorganizar o espaço, te conecta com o presente.

Dica cósmica: A rotina também pode ser sagrada, se for feita com alma.

Gêmeos: Conversas sinceras podem curar mágoas antigas. O domingo te oferece a chance de se expressar sem máscaras.

Dica cósmica: A leveza nasce quando a verdade é dita com carinho.

Câncer: Um clima acolhedor te envolve. Cuidar de alguém, ou ser cuidado, renova sua fé no afeto.

Dica cósmica: O amor não precisa ser grandioso, basta ser verdadeiro.

Leão: O silêncio de hoje te devolve o poder da clareza. Pensar menos e sentir mais será libertador.

Dica cósmica: O que é seu não precisa ser forçado.

Virgem: Você encontra paz ao simplificar. Tire um peso da agenda e permita-se o ócio sem culpa.

Dica cósmica: Fazer menos também é sinal de sabedoria.

Libra: Um reencontro ou lembrança desperta ternura. Sua energia emocional se reequilibra.

Dica cósmica: O passado não é prisão, é espelho. Use-o para enxergar quem você se tornou.

Escorpião: Emoções profundas se transformam em compreensão. Você entende que o controle é ilusão, e a entrega, libertação.

Dica cósmica: O poder nasce do desapego.

Sagitário: O domingo pede introspecção. Reflita sobre seus próximos passos sem pressa.

Dica cósmica: O silêncio te dará a resposta que a pressa não deixa ouvir.

Capricórnio: Reconhecer seus limites é um ato de maturidade. Descanse, mesmo que a mente queira continuar produzindo.

Dica cósmica: A disciplina também serve para cuidar de si.

Aquário: Um insight pode mudar completamente sua perspectiva. Ideias chegam durante o descanso — anote-as.

Dica cósmica: Quando o corpo relaxa, a mente se abre para o novo.

Peixes: O dia pede conexão espiritual. Música, arte ou natureza serão seus portais de cura.