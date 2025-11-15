ASTROLOGIA

Os 3 signos mais céticos do zodíaco: nada assusta, nada abala

Enquanto alguns signos parecem captar o invisível, outros preferem confiar apenas no que podem ver

Há quem sinta a presença de algo no ar e quem apenas troque de posição achando que foi o vento. Esses três signos não se impressionam facilmente: têm um raciocínio prático, uma mente analítica e uma resistência natural a tudo o que não pode ser explicado. Quando o assunto é o invisível, eles mantêm a calma - e a razão.

Touro

Touro é o signo que acredita no que pode tocar, medir e comprovar. Leal ao mundo material, tende a achar que o “sobrenatural” é apenas fruto da imaginação. Quando alguém fala em presenças ou energias, ele responde com lógica — e se o ambiente parece pesado, prefere abrir a janela em vez de acender incenso.

Dica cósmica: mesmo sem acreditar em tudo, respeitar o que é diferente pode trazer uma sensação inesperada de leveza.

Virgem

Analítico e racional, Virgem costuma desconfiar de tudo o que foge da explicação prática. É o signo que vai buscar uma causa científica antes de pensar em energia espiritual. Sua força está no discernimento, e é justamente isso que o protege de se deixar levar por medos e suposições.

Dica cósmica: nem tudo precisa ser compreendido. Às vezes, aceitar o mistério também é uma forma de paz mental.

Capricórnio

Capricórnio não se impressiona com histórias de assombrações, ele quer resultados, não teorias. Realista, acredita que o esforço humano explica muito mais do que qualquer influência invisível. Mas, por trás dessa armadura racional, existe um respeito silencioso pelo desconhecido, ele só prefere não falar sobre isso.

Dica cósmica: tente relaxar o controle de vez em quando. O invisível também pode ser uma força de apoio, não uma ameaça.