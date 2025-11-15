ASTROLOGIA

3 signos que têm mais chances de ver fantasmas (e nem sempre percebem)

Alguns signos têm uma sensibilidade fora do comum, e isso pode fazê-los perceber o que está além deste mundo

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 13:00

Signos e fantasma Crédito: Reprodução

Nem todo arrepio é só sensação térmica. Há pessoas que parecem “sentir” o ambiente de um jeito diferente, como se percebessem presenças, energias ou até mensagens sutis do invisível. Segundo a energia de cada signo, alguns têm uma ligação natural com o que está além do plano físico - e podem, sim, ser mais propensos a experiências paranormais. Veja a análise do site "Times of India".

Câncer

Emocional e conectado às raízes, Câncer costuma sentir as vibrações do ambiente de forma intensa. É o signo que percebe quando algo está “pesado”, mesmo que ninguém mais note. Sua ligação com o passado e com a família faz com que capte facilmente presenças ligadas à ancestralidade - lembranças, memórias e até energias que permanecem em um espaço.

Dica cósmica: se sentir um clima estranho, acenda uma vela branca ou ouça uma música suave. A energia do lar muda instantaneamente.

Escorpião

Ninguém mergulha tão fundo nas sombras quanto Escorpião. Misterioso e intuitivo, esse signo sente quando algo está fora do lugar - principalmente em situações que envolvem segredos, emoções reprimidas ou perdas. Sua sensibilidade o torna capaz de perceber presenças e transformações energéticas que a maioria ignora.

Dica cósmica: confie na sua intuição, mas proteja-se. Banhos de sal grosso e ervas ajudam a equilibrar o campo energético.

Peixes

Peixes vive com um pé no mundo real e outro no invisível. Sonhador e espiritual, capta facilmente as vibrações das pessoas e dos ambientes, o que pode causar arrepios, pressentimentos ou sonhos que parecem mensagens. É o signo mais propenso a sentir o inexplicável, e também o que mais precisa aprender a se proteger dessas influências.

Dica cósmica: pratique o silêncio e a meditação. Quanto mais em paz estiver por dentro, menos as energias externas o afetam.