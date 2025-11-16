ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (16 de novembro): como atrair um domingo de calmaria e leveza

Depois de dias movimentados, o domingo chega com uma energia mais introspectiva e restauradora

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia neste domingo, 16 de novembro, favorece o descanso consciente e a reorganização interna. É tempo de desacelerar e se reconectar com o que faz sentido. A sorte se manifesta na clareza emocional e na capacidade de ver beleza nas pausas. Veja a previsão.

Áries: Pausa merecida. Silêncio e autocuidado renovam suas forças.

Cor da sorte: Areia

Número da sorte: 2

Touro: Momento de gratidão e satisfação pelo que foi conquistado.

Cor da sorte: Verde musgo

Número da sorte: 11

Veja as características dos signos 1 de 7

Gêmeos: Conversas calmas trazem entendimento. Valorize a leveza.

Cor da sorte: Azul celeste

Número da sorte: 14

Câncer: Um clima acolhedor preenche o lar. Permita-se descansar sem culpa.

Cor da sorte: Branco perolado

Número da sorte: 7

Leão: Reflexões sinceras fortalecem decisões futuras. Escute sua intuição.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 5

Os signos no trabalho 1 de 12

Virgem: O domingo convida à serenidade. Planeje a semana com calma.

Cor da sorte: Verde menta

Número da sorte: 9

Libra: Momentos afetivos equilibram o emocional. Relaxe com quem ama.

Cor da sorte: Rosa chá

Número da sorte: 17

Escorpião: O passado pode ressurgir; encare com sabedoria e siga em frente.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 12

Sagitário: Um insight muda sua forma de ver algo importante. A sorte vem da intuição.

Cor da sorte: Azul petróleo

Número da sorte: 8

Capricórnio: Recarregue as energias e valorize o silêncio. Inspiração vem quando você desacelera.

Cor da sorte: Cinza claro

Número da sorte: 3

Aquário: O domingo pede desapego e mente leve. Deixe o novo espaço para entrar.

Cor da sorte: Verde-claro

Número da sorte: 19

Peixes: Sensibilidade em alta. Use-a para criar, sonhar e se inspirar.

Cor da sorte: Lavanda