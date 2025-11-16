Cor e número da sorte de hoje (16 de novembro): como atrair um domingo de calmaria e leveza

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 09:00
O dia neste domingo, 16 de novembro, favorece o descanso consciente e a reorganização interna. É tempo de desacelerar e se reconectar com o que faz sentido. A sorte se manifesta na clareza emocional e na capacidade de ver beleza nas pausas. Veja a previsão.
Áries: Pausa merecida. Silêncio e autocuidado renovam suas forças.
Cor da sorte: Areia
Número da sorte: 2
Touro: Momento de gratidão e satisfação pelo que foi conquistado.
Cor da sorte: Verde musgo
Número da sorte: 11
Gêmeos: Conversas calmas trazem entendimento. Valorize a leveza.
Cor da sorte: Azul celeste
Número da sorte: 14
Câncer: Um clima acolhedor preenche o lar. Permita-se descansar sem culpa.
Cor da sorte: Branco perolado
Número da sorte: 7
Leão: Reflexões sinceras fortalecem decisões futuras. Escute sua intuição.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 5
Virgem: O domingo convida à serenidade. Planeje a semana com calma.
Cor da sorte: Verde menta
Número da sorte: 9
Libra: Momentos afetivos equilibram o emocional. Relaxe com quem ama.
Cor da sorte: Rosa chá
Número da sorte: 17
Escorpião: O passado pode ressurgir; encare com sabedoria e siga em frente.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 12
Sagitário: Um insight muda sua forma de ver algo importante. A sorte vem da intuição.
Cor da sorte: Azul petróleo
Número da sorte: 8
Capricórnio: Recarregue as energias e valorize o silêncio. Inspiração vem quando você desacelera.
Cor da sorte: Cinza claro
Número da sorte: 3
Aquário: O domingo pede desapego e mente leve. Deixe o novo espaço para entrar.
Cor da sorte: Verde-claro
Número da sorte: 19
Peixes: Sensibilidade em alta. Use-a para criar, sonhar e se inspirar.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 15