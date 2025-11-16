Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (16 de novembro): como atrair um domingo de calmaria e leveza

Depois de dias movimentados, o domingo chega com uma energia mais introspectiva e restauradora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia neste domingo, 16 de novembro, favorece o descanso consciente e a reorganização interna. É tempo de desacelerar e se reconectar com o que faz sentido. A sorte se manifesta na clareza emocional e na capacidade de ver beleza nas pausas. Veja a previsão.

Áries: Pausa merecida. Silêncio e autocuidado renovam suas forças.

Cor da sorte: Areia

Número da sorte: 2

Touro: Momento de gratidão e satisfação pelo que foi conquistado.

Cor da sorte: Verde musgo

Número da sorte: 11

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Gêmeos: Conversas calmas trazem entendimento. Valorize a leveza.

Cor da sorte: Azul celeste

Número da sorte: 14

Câncer: Um clima acolhedor preenche o lar. Permita-se descansar sem culpa.

Cor da sorte: Branco perolado

Número da sorte: 7

Leão: Reflexões sinceras fortalecem decisões futuras. Escute sua intuição.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 5

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Virgem: O domingo convida à serenidade. Planeje a semana com calma.

Cor da sorte: Verde menta

Número da sorte: 9

Libra: Momentos afetivos equilibram o emocional. Relaxe com quem ama.

Cor da sorte: Rosa chá

Número da sorte: 17

Escorpião: O passado pode ressurgir; encare com sabedoria e siga em frente.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 12

Sagitário: Um insight muda sua forma de ver algo importante. A sorte vem da intuição.

Cor da sorte: Azul petróleo

Número da sorte: 8

Capricórnio: Recarregue as energias e valorize o silêncio. Inspiração vem quando você desacelera.

Cor da sorte: Cinza claro

Número da sorte: 3

Aquário: O domingo pede desapego e mente leve. Deixe o novo espaço para entrar.

Cor da sorte: Verde-claro

Número da sorte: 19

Peixes: Sensibilidade em alta. Use-a para criar, sonhar e se inspirar.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 15

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Esse signo parece frio e distante, mas carrega uma alma cansada e cheia de sentimentos

Esse signo parece frio e distante, mas carrega uma alma cansada e cheia de sentimentos
Imagem - Portal do Amor se abre para Câncer, Libra e Peixes: signos viverão melhor fase no amor e terão encontros transformadores

Portal do Amor se abre para Câncer, Libra e Peixes: signos viverão melhor fase no amor e terão encontros transformadores

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil
01

Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil

Imagem - 4 signos atraem dinheiro e sorte inesperada até o fim do Mercúrio retrógrado (29 de novembro)
02

4 signos atraem dinheiro e sorte inesperada até o fim do Mercúrio retrógrado (29 de novembro)

Imagem - Descoberta em Jeremoabo muda a história de Maria Bonita
03

Descoberta em Jeremoabo muda a história de Maria Bonita

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais
04

Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais