ASTROLOGIA

Esse signo parece frio e distante, mas carrega uma alma cansada e cheia de sentimentos

Quem o conhece de verdade descobre um coração sensível e repleto de camadas emocionais

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 15:00

Horóscopo, signos, zodíaco e astrologia Crédito: Divulgação

Alguns signos sofrem com estereótipos difíceis de quebrar. Um deles é Capricórnio, o signo que parece frio, prático e totalmente imune às emoções. Mas a verdade é que, por trás dessa aparência controlada, existe uma alma densa, sensível e muito mais profunda do que parece. A análise é do site "Your Tango".

Capricornianos costumam carregar responsabilidades demais, o que faz com que pareçam desligados das emoções alheias. Eles não são insensíveis, apenas aprenderam a se proteger. Quando a vida pesa, preferem se recolher, reorganizar o mundo interno e voltar quando sentem que conseguem lidar de novo.

Famosos do signo de Capricórnio 1 de 16

O silêncio de Capricórnio não é desinteresse: é cansaço. Eles sentem tanto que, muitas vezes, só conseguem continuar se fechando. No fundo, há uma sensibilidade rara, que se expressa em gestos discretos e em um senso de humor inteligente e inesperado. Quem tem a sorte de vê-los relaxar descobre um lado doce, criativo e até brincalhão, totalmente oposto à imagem que costumam passar.

Capricórnio também tem uma relação intensa com o próprio passado. Costuma carregar culpas e arrependimentos por muito tempo, como se precisasse resolver o mundo inteiro antes de se permitir descansar. Mas é justamente essa profundidade que o torna um dos signos mais fortes e humanos do zodíaco.

Características do signo de Capricórnio 1 de 9

Quando decide se abrir, Capricórnio mostra um coração enorme, sensível, leal e cheio de sabedoria. Por trás da aparente frieza, vive alguém que sente tudo, apenas prefere fazê-lo em silêncio.