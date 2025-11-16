ASTROLOGIA

O universo já definiu: veja qual será seu dia da sorte nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)

A semana traz uma virada energética poderosa, com nova fase e novos começos

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 18:00

Nesta semana entre os dias 17 e 23 de novembro, o universo reserva momentos de sorte e oportunidades únicas para cada signo. A energia começa intensa e introspectiva, mas logo se transforma em entusiasmo e esperança. Quando o Sol entra em Sagitário, no dia 21, a sorte muda de lado, e o que parecia estagnado começa a fluir. Cada signo sente, à sua maneira, o vento da prosperidade soprar a favor. Veja qual será o seu dia mais sortudo da semana e como aproveitar o melhor dessa fase. A previsão é do site "Your Tango".

Áries: Sexta-feira, 21 de novembro

Seu brilho volta com força, Áries. Depois de semanas de dúvidas, você recupera a confiança e percebe que tudo o que precisou foi se colocar em primeiro lugar. O universo te empurra para agir com coragem, sem medo de errar. Em assuntos pessoais e profissionais, algo começa a andar, e o que parecia travado flui com naturalidade.

Dica cósmica: Acredite no seu poder de decisão. O universo responde quando você age com convicção.

Touro: Sexta-feira, 21 de novembro

O novo ciclo começa pedindo leveza, Touro. Você vai sentir mais vontade de se permitir viver algo fora da rotina, e isso pode abrir portas inesperadas para crescimento e prazer. O universo te convida a se reinventar; mude hábitos, aposte em algo novo, arrisque-se mais. A estabilidade que você busca virá de um lugar diferente do que imagina.

Dica cósmica: Soltar o controle é o primeiro passo para a prosperidade chegar com naturalidade.

Gêmeos: Terça-feira, 18 de novembro

O universo te oferece um momento de pausa e revisão, Gêmeos. Nada está parado à toa; esse intervalo serve para você enxergar o que realmente vale a pena continuar investindo. Projetos antigos, contatos esquecidos ou ideias do passado podem renascer com força. Aproveite para revisar e ajustar planos antes de avançar.

Dica cósmica: Relembrar não é retroceder; às vezes o passado traz exatamente o que o futuro precisa.

Câncer: Sexta-feira, 21 de novembro

Reconhecimento à vista, Câncer. Seu esforço recente começa a ser notado e recompensado. Pode ser um elogio, uma oportunidade profissional ou um gesto que te faça sentir valorizado. Você entrou em um novo ciclo de merecimento; tudo o que fez com coração começa a dar retorno.

Dica cósmica: Receber é tão importante quanto doar. Aceite os elogios e as recompensas com gratidão.

Leão: Sexta-feira, 21 de novembro

A alegria volta a brilhar, Leão. O Sol entra em Sagitário e reacende seu entusiasmo. Você vai se sentir mais leve, criativo e disposto a se divertir. Esse é o momento de priorizar o prazer e deixar o coração guiar. Romances, projetos artísticos e viagens estão favorecidos.

Dica cósmica: Espalhe a alegria que sente; o universo retribui multiplicando o que você compartilha.

Virgem: Quinta-feira, 20 de novembro

O olhar muda, e com ele muda tudo, Virgem. A Lua Nova em Escorpião traz novas percepções e te ajuda a quebrar padrões mentais que te limitavam. Uma nova oportunidade surge, e dessa vez, você enxerga o caminho com mais segurança. É hora de confiar na transformação.

Dica cósmica: Não tema mudar de opinião; a verdadeira sabedoria está em saber evoluir.

Libra: Sexta-feira, 21 de novembro

Sua voz ganha força, Libra. A energia da semana te encoraja a se posicionar e ser fiel ao que acredita. Novas conexões - pessoais ou profissionais - podem surgir, abrindo espaço para avanço. Você entra em um ciclo de expressão autêntica, em que o universo recompensa quem fala sua verdade.

Dica cósmica: Dizer o que sente atrai as pessoas certas e abre as portas certas.

Escorpião: Sexta-feira, 21 de novembro

Hora de se colocar no centro, Escorpião. A sorte te acompanha em decisões ligadas a trabalho, propósito e bem-estar. O universo pede que você cuide de si com a mesma intensidade que dedica aos outros. Mudanças profundas te esperam, e todas são para o melhor.

Dica cósmica: Priorizar-se não é egoísmo, é o primeiro passo para viver sua própria verdade.

Sagitário: Quinta-feira, 20 de novembro

Antes da sua nova fase começar, o universo te chama para escutar o coração. A Lua Nova em Escorpião desperta lembranças e desejos que você vinha ignorando. Esses sinais não são aleatórios, eles mostram o caminho da sua expansão. O que começar agora terá impacto duradouro.

Dica cósmica: Sua intuição é seu mapa. Siga o que te emociona, não o que apenas parece lógico.

Capricórnio: Sexta-feira, 21 de novembro

Você volta a investir energia no que realmente importa, Capricórnio. A sorte se manifesta nos laços mais próximos - família, amizades, amor. Um gesto simples pode fortalecer vínculos e te fazer sentir novamente no controle da própria história.

Dica cósmica: O que você alimenta com amor cresce. Direcione energia ao que te faz bem.

Aquário: Terça-feira, 18 de novembro

A semana pede reflexão, Aquário. Uma revisão importante no campo profissional pode abrir portas novas a partir do fim do mês. Mesmo que pareça um momento de pausa, ele é estratégico. O que você repensa agora será a base das próximas conquistas.

Dica cósmica: Planejar também é agir. O silêncio de hoje é o sucesso de amanhã.

Peixes: Sexta-feira, 21 de novembro

Você entra em destaque, Peixes. A energia de Sagitário ilumina seu trabalho e impulsiona resultados concretos. Reconhecimento, oportunidades e elogios chegam com naturalidade; é o retorno do que você plantou com paciência.