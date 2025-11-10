MINAS GERAIS

Filho é preso após confessar à polícia que matou a mãe a facadas para 'poupá-la da dor'

Crime ocorreu na zona oeste de Belo Horizonte

Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10:59

Polícia Militar de Minas Gerais Crédito: Divulgação

Um homem de 26 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por matar a própria mãe, de 54 anos, no bairro Salgado Filho, na zona oeste de Belo Horizonte. O crime ocorreu na noite de sábado (8).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito ligou para o serviço de emergência e confessou o crime. No local, ele indicou o quarto onde estava o corpo da vítima, que foi encontrado em cima da cama, com ferimentos de faca no tórax e nos braços. As informações são do g1 Minas Gerais.

Polícia Militar de Minas 1 de 3

Durante a abordagem, o homem disse que não teve discussão antes do crime. Ele contou à polícia que matou a mãe porque ela estava sofrendo e, por isso, decidiu “poupá-la da dor”, acreditando que ela “reencarnaria”. O irmão da vítima disse que o suspeito tem histórico de agressividade.