Quem é o lutador brasileiro acusado de estrangulamento que morreu em prisão dos EUA

Godofredo Pepey foi acusado por agredir e sequestrar a própria esposa

Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10:31

Godofredo Pepey Crédito: Reprodução/Redes sociais

O lutador brasileiro de artes marciais mistas (MMA) Godofredo Castro de Oliveira, mais conhecido como Godofredo Pepey, morreu em uma unidade prisional da Flórida, nos Estados Unidos, no domingo (9). Não há informações sobre as circunstâncias da morte.

Natural do Ceará, ele estava preso desde 30 de junho deste, quando agrediu a esposa Samara Mello, na cidade de Deerfield Beach. De acordo com o advogado da vítima, a morte do lutador foi comunicada pelas autoridades americanas. As informações são do g1 Ceará.

O lutador brasileiro ficou conhecido ao participar da primeira edição do reality show The Ultimate Fighter Brasil. Pepey foi candidato a vereador de Fortaleza nas eleições de 2024 pelo Republicanos. Ele deixa dois filhos, do primeiro casamento. Em seu perfil oficial do Instagram, ele colecionava mais de 87 mil seguidores.

"A morte de alguém sobre custódia é um fato grave. Para isso existem procedimentos que devem ser cumpridos pelas autoridades americanas e toda e qualquer notícia será divulgada por essas autoridades. Até lá, peço respeito à família, sua esposa Samara e evitem comentários maldosos e especulações, para que não se propague cada vez mais o sofrimento", disse o advogado Gaudênio Santiago.