Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tremembé: Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga têm direito à herança dos pais e do marido?

Presídio do interior de São Paulo virou tema de série do Prime Vídeo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 09:46

Série Tremembé
Série Tremembé Crédito: Divulgação

O cotidiano do presídio Tremembé, no interior de São Paulo, virou tema de série do Prime Video. Conhecida por abrigar criminosos de grande repercussão, a penitenciária recebeu nomes como Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, e Elize Matsunaga, interpretada por Carol Garcia. As duas foram condenadas por matarem os pais e o marido, respectivamente. Mas, afinal, elas têm direito à herança?

De acordo com a legislação brasileira, parte dos bens deixados por alguém deve ser reservada para os herdeiros, geralmente filhos, cônjuges e netos. Esse direito, no entanto, pode ser perdido quando os herdeiros cometem crimes graves contra o autor da herança, como homicídio doloso, ofensas à honra ou atos que prejudiquem a administração dos bens, segundo o artigo 1.814 do Código Civil. Para que a perda de herança aconteça, é necessário que outro herdeiro ou uma pessoa interessada entre com uma ação judicial.

Quem é quem na série Tremembé

Marina Ruy Barbosa é Suzane von Richthofen por Reprodução
Felipe Simas é Daniel Cravinhos na série Tremembé, do Prime Video por divulgação
Kelner Macêdo como Christian Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Lucas Oradovschi é Alexandre Nardoni por Reprodução
Bianca Comparato é Anna Carolina Jatobá por Reprodução
Letícia Rodrigues é Sandrão por Divulgação (Primie Video) | Reprodução (Redes Sociais)
Carol Garcia é Elize Matsunaga  por divulgação
1 de 7
Marina Ruy Barbosa é Suzane von Richthofen por Reprodução

De acordo com a lei, são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que:

Cometem ou tentam cometer homicídio doloso contra o autor da herança, seu cônjuge, companheiro, ascendentes ou descendentes diretos;

Fazem acusação falsa ou praticam crime grave contra a honra do autor da herança, de seu cônjuge ou companheiro próximo;

Usam violência física ou meios fraudulentos para impedir que o autor da herança disponha livremente de seus bens em testamento.

Série

A trama é inspirada em dois livros-reportagens do jornalista Ullisses Campbell, “Suzane: Assassina e Manipuladora” (2020) e “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido” (2021). As obras são resultado de anos de apuração dentro e fora da prisão e serviram de base para o roteiro escrito por Vera Egito, também responsável pela direção da série.

Segundo Ullisses Campbell, “as coisas mais absurdas que estão na série aconteceram de verdade”, embora o roteiro tenha reorganizado os fatos em ordem dramática e passado por revisão jurídica antes da aprovação da Prime Video e da produtora Paranoid.

Na história, Suzane é transferida para Tremembé após uma rebelião em outra unidade prisional e passa a conviver com Elize Matsunaga (Carol Garcia) e Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato). O enredo também mostra o relacionamento conturbado entre Suzane e Sandra Regina Ruiz, a Sandrão (Letícia Rodrigues), além de abordar um suposto triângulo amoroso entre Suzane, Sandrão e Elize, situação que, de fato, foi mencionada em depoimentos de ex-detentas e reportagens sobre a penitenciária.

Leia mais

Imagem - Tremembé: o que é real e o que é ficção na série que mostra o presídio dos famosos

Tremembé: o que é real e o que é ficção na série que mostra o presídio dos famosos

Imagem - Coincidência? Todos os presos 'famosos' de Tremembé escolheram o interior de São Paulo para recomeçar a vida

Coincidência? Todos os presos 'famosos' de Tremembé escolheram o interior de São Paulo para recomeçar a vida

Imagem - Teste de Rorschach: entenda para que serve o teste com manchas que avaliou a personalidade dos presos de Tremembé

Teste de Rorschach: entenda para que serve o teste com manchas que avaliou a personalidade dos presos de Tremembé

Todos os cinco episódios da primeira e até então a única temporada de Tremembé estão disponíveis no Prime Video, sem custos adicionais para os assinantes do serviço do streaming.

Tags:

Tremembé Marina ruy Barbosa Daniel Cravinhos Cristian Cravinhos

Mais recentes

Imagem - Veja 10 dicas para quitar as dívidas e começar 2026 com o nome limpo

Veja 10 dicas para quitar as dívidas e começar 2026 com o nome limpo
Imagem - Postos são interditados em 14 cidades do Nordeste por suspeita de lavar dinheiro para o PCC

Postos são interditados em 14 cidades do Nordeste por suspeita de lavar dinheiro para o PCC
Imagem - Superlua aparece em todo o Brasil nesta quarta-feira (5)

Superlua aparece em todo o Brasil nesta quarta-feira (5)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada