Homem é preso em flagrante tentando furtar supermercado de Salvador

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 18:50
Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, na tarde deste domingo (16), tentando furtar produtos do supermercado Assaí Atacadista, em Salvador.
A unidade fica localizada na Avenida Afrânio Peixoto, no bairro de Paripe.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi detido por populares que o acusaram de tentar furtar o local. Uma guarnição policial fez a prisão e ele foi apresentado a uma unidade policial.
A Central de Flagrantes de Salvador instaurou inquérito para apurar a ocorrência.
O supermercado Assaí foi procurado pela reportagem, mas ainda não respondeu. O espaço segue aberto.