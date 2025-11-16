Acesse sua conta
Homem é preso em flagrante tentando furtar supermercado de Salvador

Ele foi detido por populares até a chegada da polícia

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 18:50

Supermercado Assaí Atacadista de Paripe
Supermercado Assaí Atacadista de Paripe Crédito: Reprodução

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, na tarde deste domingo (16), tentando furtar produtos do supermercado Assaí Atacadista, em Salvador.

A unidade fica localizada na Avenida Afrânio Peixoto, no bairro de Paripe.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi detido por populares que o acusaram de tentar furtar o local. Uma guarnição policial fez a prisão e ele foi apresentado a uma unidade policial.

A Central de Flagrantes de Salvador instaurou inquérito para apurar a ocorrência.

O supermercado Assaí foi procurado pela reportagem, mas ainda não respondeu. O espaço segue aberto.

