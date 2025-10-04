Mulher de 57 anos é presa após ser flagrada furtando lingeries em shopping de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 4 de outubro de 2025 às 11:50
Uma mulher de 57 anos, que não teve a identidade divulgada, foi presa na tarde dessa sexta-feira (3), após ser flagrada furtando peças de lingerie em uma loja de departamento do Salvador Shopping. Ela teria subtraído 58 peças que totalizavam R$ 2 mil. Em nota, o Salvador Shopping informou que a equipe de segurança foi acionada por colaboradores de uma das lojas, que relataram a ocorrência de um furto no interior do estabelecimento e, em seguida, a Polícia Militar foi acionada.
Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que a 35ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Iguatemi) foi acionada para averiguar a denúncia de que uma mulher, suspeita de furto no interior de um shopping situado na Avenida Tancredo Neves, tinha sido contida pelos seguranças do local. "Ao chegar, a guarnição constatou o fato. A suspeita e o responsável pelo local foram direcionados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada", diz o comunicado da PM.
A Polícia Civil informou que a mulher de 57 anos foi autuada em flagrante pelo crime de furto. Segundo informações da ocorrência, a suspeita foi conduzida por policiais militares a unidade após furtar roupas de uma loja do local. A investigada passou por exames de corpo de delito e segue custodiada à disposição do Poder Judiciário. O shopping reforça que prestou apoio às autoridades e permanece à disposição para colaborar com o caso.