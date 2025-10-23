Acesse sua conta
Homem é preso em flagrante com arma de fogo após ameaçar a própria mãe na Bahia

Suspeito foi preso em operação que combate crimes contra pessoas idosas

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 10:14

Homem foi preso após ser alvo de operação por ameaçar a própria mãe
Homem foi preso após ser alvo de operação por ameaçar a própria mãe Crédito: Reprodução

Um homem de 38 anos foi preso após ameaçar a mãe, uma idosa de 64 anos, em feira de Santana, na Bahia. A prisão acontece na quarta-feira (22) e foi feita em flagrante, já que o suspeito foi localizado em posse ilegal de uma de fogo.

A prisão aconteceu durante a Operação Virtude, que tem como foco o combate a crimes praticados contra pessoas idosas. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Vara de Violência Doméstica do município.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Durante a ação na casa do suspeito, os policiais encontraram uma pistola calibre .25 com nove cartuchos intactos, uma cartela com 10 munições do mesmo calibre e uma espingarda calibre .28, que estava municiada com um cartucho.

Segundo a polícia, as ameaças contra a idosa aconteceram no final de 2024. O suspeito confessou possuir as armas e afirmou que a mãe tinha conhecimento do material, mas negou ter apontado os armamentos para ela.

O homem foi levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, onde permanece à disposição da Justiça.

