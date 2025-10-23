Acesse sua conta
Governo do Estado cria 33 novos cargos para Secretaria da Ponte Salvador-Itaparica

Lei que sanciona nova pasta foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 14:02

Projeto
Projeto Crédito: Divulgação

A mais nova pasta do Governo da Bahia foi oficializada nesta quinta-feira (23). A criação da Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador-Itaparica, a partir da Lei 15.004/2025, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e prevê 33 novos cargos. O custo estimado da secretaria é de R$ 1,4 milhão em apenas três meses

A Seponte, segundo o Projeto de Lei, tem objetivo de coordenar, articular, promover, acompanhar e integrar as ações e projetos para a implementação da ponte. O equipamento é uma promessa antiga dos governos petistas.

Em 2009, o então governador Jaques Wagner (PT) informou que entregaria à ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, o projeto para a construção da ponte que ligaria Salvador à Ilha de Itaparica. Agora, a expectativa é que as obras tenham início em junho de 2026. 

Ponte Salvador-Itaparica é promessa antiga do Governo do Estado

Projeto da obra da Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação
Ponte Salvador-Itaparica: sondagem por Kiko Silva
A primeira perfuração da ponte Salvador-Itaparica com o uso de plataforma  por Divulgação
Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação/Seinfra
1 de 4
Projeto da obra da Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação

A nova pasta deve atuar em apoio a programas, projetos e ações executados por outros órgãos ou entidades da Administração Pública de quaisquer esferas governamentais. Para isso, o Governo do Estado autorizou a criação de mais de 30 cargos. Entre eles estão nove coordenadores, cinco diretores e cinco assessores administrativos (veja a lista completa abaixo). 

O nome do secretário que estará à frente da Seponte seria anunciado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) nesta quinta-feira (23), em evento no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Porém, na noite de quarta-feira (22), o anúncio foi cancelado devido às fortes chuvas que atingem Salvador. 

Projeto

Ponte Salvador-Itaparica

undefined por Divulgação
Como será a ponte por Divulgação
Ponte iluminada por Divulgação
Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação
Como será a ponte por Divulgação
1 de 5
undefined por Divulgação

O projeto de construção da ponte foi delegado à iniciativa privada através de contrato de Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão patrocinada. No documento, Jerônimo Rodrigues argumentou que a criação da nova secretaria em caráter transitório é essencial para o adequado acompanhamento do projeto e construção da ponte.

Até o momento, já foram realizadas avaliação dos impactos ao patrimônio material e imaterial, estudos de tráfego, pesquisa arqueológica e mapeamento dos povos de comunidades tradicionais que vivem na Ilha de Itaparica.

Novos cargos criados

2 cargos de Superintendente, símbolo DAS-2A;

5 cargos de Diretor, símbolo DAS-2B;

3 cargos de Assessor Especial, símbolo DAS-2C;

9 cargos de Coordenador I, símbolo DAS-2C;

1 cargo de Coordenador de Controle Interno I, símbolo DAS-2C;

2 cargos de Assessor Técnico, símbolo DAS-3;

5 cargos de Assessor Administrativo, símbolo DAI-4

1 cargo de Chefe de Gabinete, símbolo DAS-2A;

3 cargos de Assessor Técnico, símbolo DAS-3;

1 cargo de Assistente II, símbolo DAS-3, conforme correlação de cargos prevista no Anexo III da Lei nº 8.346, de 26 de agosto de 2002

1 cargo de Secretário de Gabinete, símbolo DAS-3.

