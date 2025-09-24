DESPESA DE PESSOAL

Secretaria da Ponte Salvador-Itaparica vai custar R$ 1,4 milhão em apenas três meses

Implantação de nova pasta prevê a criação de cargos em comissão, além de coordenador, chefe de gabinete, assistentes e secretário de gabinete

Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10:34

Ponte Salvador-Itaparica Crédito: Divulgação

O projeto de lei que prevê a criação a Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador-Itaparica (Seponte) foi encaminhado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Segundo o governo estadual, a pasta terá a função de acompanhar a implantação do Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica (SRPSI). Somente em 2025, a despesa com o pessoal vai custar R$ 1,4 milhão, a partir de outubro.

Já para o exercício de 2026, o valor previsto é de R$5,1 milhões, e para 2027, o orçamento da pasta é de R$5,2 milhões. “O Estado, ao elaborar os estudos para a efetivação da proposta, considerou a necessidade de manter o equilíbrio fiscal e a solidez das contas públicas”, argumentou o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que solicitou tramitação em regime de urgência para o texto na Alba.

O projeto de construção da ponte foi delegado à iniciativa privada através de contrato de Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão patrocinada. No documento, Jerônimo Rodrigues argumentou que a criação da nova secretaria em caráter transitório é essencial para o adequado acompanhamento do projeto e construção da ponte.

De acordo com o Projeto de Lei nº 25.963/2025, a Seponte será responsável por coordenar, articular, promover, acompanhar e integrar as ações e projetos prioritários da fase de implantação do sistema rodoviário. A pasta, segundo o governo estadual, atuará diretamente e em apoio a programas, projetos e ações executados por outros órgãos ou entidades da administração pública de quaisquer esferas governamentais.

A implantação da Seponte prevê a criação de cargos em comissão, a exemplo de superintendente, diretor, assessores especiais, técnicos e administrativos, além de coordenador, chefe de gabinete, assistentes e secretário de gabinete.

