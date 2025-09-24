Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Secretaria da Ponte Salvador-Itaparica vai custar R$ 1,4 milhão em apenas três meses

Implantação de nova pasta prevê a criação de cargos em comissão, além de coordenador, chefe de gabinete, assistentes e secretário de gabinete

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10:34

Ponte Salvador-Itaparica
Ponte Salvador-Itaparica Crédito: Divulgação

O projeto de lei que prevê a criação a Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador-Itaparica (Seponte) foi encaminhado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Segundo o governo estadual, a pasta terá a função de acompanhar a implantação do Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica (SRPSI). Somente em 2025, a despesa com o pessoal vai custar R$ 1,4 milhão, a partir de outubro.

Já para o exercício de 2026, o valor previsto é de R$5,1 milhões, e para 2027, o orçamento da pasta é de R$5,2 milhões. “O Estado, ao elaborar os estudos para a efetivação da proposta, considerou a necessidade de manter o equilíbrio fiscal e a solidez das contas públicas”, argumentou o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que solicitou tramitação em regime de urgência para o texto na Alba.

O projeto de construção da ponte foi delegado à iniciativa privada através de contrato de Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão patrocinada. No documento, Jerônimo Rodrigues argumentou que a criação da nova secretaria em caráter transitório é essencial para o adequado acompanhamento do projeto e construção da ponte.

Ponte Salvador-Itaparica é promessa antiga do Governo do Estado

Projeto da obra da Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação
Ponte Salvador-Itaparica: sondagem por Kiko Silva
A primeira perfuração da ponte Salvador-Itaparica com o uso de plataforma  por Divulgação
Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação/Seinfra
1 de 4
Projeto da obra da Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação

Leia mais

Imagem - Grupo de defesa da Baía de Todos-os-Santos aciona MPF para investigar Ponte Salvador-Itaparica

Grupo de defesa da Baía de Todos-os-Santos aciona MPF para investigar Ponte Salvador-Itaparica

Imagem - Obras da Ponte Salvador-Itaparica ganham cronograma oficial; saiba quando vão começar

Obras da Ponte Salvador-Itaparica ganham cronograma oficial; saiba quando vão começar

Imagem - Construção da Ponte Salvador-Itaparica começará em junho de 2026, confirma consórcio

Construção da Ponte Salvador-Itaparica começará em junho de 2026, confirma consórcio

De acordo com o Projeto de Lei nº 25.963/2025, a Seponte será responsável por coordenar, articular, promover, acompanhar e integrar as ações e projetos prioritários da fase de implantação do sistema rodoviário. A pasta, segundo o governo estadual, atuará diretamente e em apoio a programas, projetos e ações executados por outros órgãos ou entidades da administração pública de quaisquer esferas governamentais.

A implantação da Seponte prevê a criação de cargos em comissão, a exemplo de superintendente, diretor, assessores especiais, técnicos e administrativos, além de coordenador, chefe de gabinete, assistentes e secretário de gabinete.

Ponte Salvador-Itaparica

undefined por Divulgação
Como será a ponte por Divulgação
Ponte iluminada por Divulgação
Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação
Como será a ponte por Divulgação
1 de 5
undefined por Divulgação

Sonho antigo dos baianos, obra tem previsão para começar em junho de 2026. A construção foi concedida em 2009, ainda na gestão do ex-governador Jaques Wagner (PT). Dez anos depois, o projeto foi licitado e o contrato foi assinado em 2020, na gestão de Rui Costa (PT). Até o momento, a obra já avançou na batimetria, na geofísica, avaliação dos impactos ao patrimônio material e imaterial, estudos de tráfego, pesquisa arqueológica e mapeamento dos povos de comunidades tradicionais que vivem na Ilha de Itaparica.

Mais recentes

Imagem - Policiais militares salvam bebê recém-nascido de engasgamento em Periperi

Policiais militares salvam bebê recém-nascido de engasgamento em Periperi
Imagem - Ex-servidor de prefeitura na Bahia é preso tentando fugir do país após desviar mais de R$ 600 mil

Ex-servidor de prefeitura na Bahia é preso tentando fugir do país após desviar mais de R$ 600 mil
Imagem - Ifba prorroga prazo de inscrições para 5 mil vagas de cursos técnicos; saiba como se candidatar

Ifba prorroga prazo de inscrições para 5 mil vagas de cursos técnicos; saiba como se candidatar

MAIS LIDAS

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
01

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Imagem - Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia
02

Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia

Imagem - Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia
03

Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia

Imagem - Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas
04

Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas