BRASIL

Falha grave: hospital faz transplante de rim em paciente errado

Segundo unidade de saúde, equívoco aconteceu porque o nome dos pacientes era parecido

Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:18

Erro ocorreu no Hospital Onofre Lopes, em Natal Crédito: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi

O Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal (RN), cometeu uma falha e fez um transplante de rim no paciente errado. O caso veio à público na terça-feira (23) e foi confirmado pela unidade de saúde.

Os dois pacientes - o que iria receber e o que recebeu por engano - estavam na fila de espera pelo transplante. O hospital justificou que o equívoco ocorreu devido à semelhança do nome entre eles e informou que abriu procedimento interno para apurar o caso.

O receptor errado, no entanto, não era compatível com o tipo sanguíneo e apresentou reação. Ele precisou ser levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O rim foi retirado e não pôde mais ser aproveitado.

O Hospital Universitário Onofre Lopes é público e pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os nomes dos envolvidos não foi divulgado.

Leia a nota do hospital:

O Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN/Ebserh) informa que está apurando com rigor evento em um procedimento de transplante renal.