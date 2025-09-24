Acesse sua conta
Falha grave: hospital faz transplante de rim em paciente errado

Segundo unidade de saúde, equívoco aconteceu porque o nome dos pacientes era parecido

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:18

Erro ocorreu no Hospital Onofre Lopes, em Natal Crédito: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi

O Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal (RN), cometeu uma falha e fez um transplante de rim no paciente errado. O caso veio à público na terça-feira (23) e foi confirmado pela unidade de saúde.

Os dois pacientes - o que iria receber e o que recebeu por engano - estavam na fila de espera pelo transplante. O hospital justificou que o equívoco ocorreu devido à semelhança do nome entre eles e informou que abriu procedimento interno para apurar o caso. 

O receptor errado, no entanto, não era compatível com o tipo sanguíneo e apresentou reação. Ele precisou ser levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O rim foi retirado e não pôde mais ser aproveitado. 

O Hospital Universitário Onofre Lopes é público e pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os nomes dos envolvidos não foi divulgado. 

Leia a nota do hospital: 

O Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN/Ebserh) informa que está apurando com rigor evento em um procedimento de transplante renal.

Todas as providências cabíveis foram imediatamente adotadas, incluindo a notificação junto aos órgãos competentes, o acompanhamento clínico integral do paciente, suporte psicológico a familiares e a abertura de processo interno para apurar responsavelmente toda cadeia de eventos que envolveram este transplante renal, com previsão de conclusão em 60 dias.

