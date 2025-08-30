Acesse sua conta
Construção da Ponte Salvador-Itaparica começará em junho de 2026, confirma consórcio

Acordo assinado em junho com o governo da Bahia após intermediação do Tribunal de Contas do Estado previa obras em até 12 meses

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 17:23

Projeto
Projeto da Ponte Salvador-Itaparica Crédito: Divulgação

O início da construção da ponte Salvador-Itaparica foi confirmado pela concessionária responsável para junho de 2026. O acordo entre o governo da Bahia e a concessionária para o início efetivo das obras havia sido assinado no dia 4 de junho último após intermediação do Tribunal de Contas do Estado (TCE/BA), que homologou, em fevereiro, a proposta de conciliação para a execução da obra.

Esse acordo previa um prazo máximo de 12 meses para o começo da construção - exatamente o que foi anunciado (junho do próximo ano).

Em abril de 2025, foi finalizada a etapa das sondagens. Durante a execução dos serviços, foram mobilizadas cerca de 300 pessoas, contratadas mais de 20 empresas baianas e investidos R$ 200 milhões. Ainda de acordo com o governo baiano, a sondagem da ponte foi a primeira no Brasil a atingir 200 metros de profundidade para coleta de material intacto no solo marinho.

Em dezembro próximo, será iniciado o projeto executivo, para que, em maio do ano que vem, seja feita a plataforma provisória, que antecederá a ponte. Nenhum detalhe a mais sobre o início efetivo da construção da ponte, além do mês, foi divulgado.

