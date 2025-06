VEJA

Vídeo mostra como será a ponte Salvador-Itaparica depois de pronta

Material detalha o trajeto de 12,4 km sobre a Baía de Todos-os-Santos.

Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (11) mostra como deve ficar a ponte que vai ligar Salvador à Ilha de Itaparica, projeto que acumula atrasos, aumento de custos e discussões contratuais. As imagens em 3D, divulgadas pela concessionária responsável, chegam dias após a assinatura de um novo acordo que promete tirar a obra do papel. >

O material detalha o trajeto de 12,4 km sobre a Baía de Todos-os-Santos. Originalmente orçado em R$ 6,3 bilhões, o custo já subiu para R$ 10,4 bilhões, com o governo baiano tendo que aumentar sua participação de R$ 1,5 bilhão para R$ 5,07 bilhões. A previsão agora é que as "obras efetivas" da ponte comecem em até um ano. >

Além de mostrar o projeto visual da obra, o vídeo destaca a atuação das empresas chinesas China Communications Construction Company (CCCC) e China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), acionistas da concessionária. Ambas são apontadas como responsáveis pela execução da ponte, em parceria com empresas locais. A CCCC esteve envolvida na construção da ponte que liga Hong Kong a Macau, considerada a maior do mundo. >

Com investimento previsto de R$ 10,4 bilhões, o projeto já passou por diferentes revisões desde a assinatura do contrato original em 2020. A proposta inicial previa um custo de R$ 6,3 bilhões. O valor do aporte público também aumentou: saltou de R$ 1,5 bilhão para R$ 5,07 bilhões, após intermediação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), que ajudou a viabilizar um novo acordo entre as partes.>