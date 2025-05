POLÍTICA

Jerônimo viaja à China, mas não participa de reunião com Xi Jinping sobre ponte Salvador-Itaparica

Governador da Bahia disse que a negociação da obra ficará a cargo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), viajou à China no fim de semana com o objetivo de tratar do contrato da ponte Salvador-Itaparica. No entanto, o próprio petista afirmou, nesta segunda-feira (12), que não participaria do encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, sobre o tema. >