AUDIÊNCIA NO MPF

'A ponte não é para o povo': comunidades denunciam impactos de obra da ponte Salvador-Itaparica

Lideranças cobram consulta pública e denunciam ameaças à cultura e território na Ilha de Itaparica

Yan Inácio

Publicado em 11 de junho de 2025 às 18:15

Líderes de comunidades tradicionais na audiência pública no MPF Crédito: Yan Inácio/CORREIO

Uma audiência no Ministério Público Federal (MPF) debateu, nesta quarta-feira (11), os possíveis impactos da construção da ponte Salvador-Itaparica. Na sessão, diversos representantes de comunidades tradicionais da Ilha de Itaparica e de Vera Cruz denunciaram os danos que podem ser causados ao território por conta da obra. >

Dentre as reivindicações, estão os prejuízos às manifestações religiosas do candomblé, às terras de povos indígenas, à economia popular de pescadores e marisqueiras, assim como as questões trazidas pela especulação imobiliária na região onde o empreendimento será levantado. >

“Esse evento é para dar visibilidade a essas comunidades e para que elas comecem a ser ouvidas. Essas comunidades têm o direito de serem consultadas, previsto na convenção 169 da OIT, para que elas sejam ouvidas e tenham seus direitos respeitados dentro desse processo de licenciamento e de construção da ponte”, disse o procurador da República Marcos André Carneiro Silva, responsável por conduzir a audiência.>

Representante do povo indígena Tupinambá da Ilha, Rafael Tamandaré ressaltou que o empreendimento pode afetar sua comunidade através do impacto no meio ambiente. “O efeito físico da ponte em si já é um estrago. Fora o efeito cultural, o efeito espiritual dessa ponte dentro do território, que se leva em consideração a nossa espiritualidade também. Então, se a gente depende da mata para poder existir em toda a nossa forma de existência, como a gente pode aceitar que algo que ameaça tudo isso entre dentro do nosso território e ameaça nossa própria existência?”, disse.>

Já um membro da Coalizão de Defesa do Território Sagrado da Ilha de Itaparica, que não quis ser identificado, chamou atenção para os efeitos causados aos ritos religiosos dos terreiros de candomblé. “A gente percebe que várias comunidades já estão impactadas por conta do processo da ponte. As nossas práticas culturais a gente já não consegue fazer como se fazia antes. A gente tem trocado os horários do nosso rito por conta da violência dentro do território. Para além disso, a gente não consegue mais ter acesso ao espaço do rito por conta desse desmatamento”, apontou.>

“A ponte não é para o povo, porque se souberem desse projeto, nem vão aceitar. Porque não é só a ponte, é um complexo rodoviário com estradas velozes que vai passar cortando as comunidades que sempre tripularam a ilha. Como vão passar de um canto para o outro está previsto nesse projeto?”, questionou Maria José Pacheco, representante do Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras (CPP). >

A audiência faz parte do processo de diálogo entre os responsáveis pela obra, governo do estado e consórcio chinês, e as comunidades que serão afetadas.>

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi proposto pelo MPF para que seja realizada uma consulta pública, por parte do governo e das concessionárias responsáveis pela obra, às comunidades tradicionais que serão afetadas pela obra. “A consulta, segundo a comissão internacional, é um processo de diálogo, não um ato isolado como este aqui. Então o primeiro passo é apresentar para as comunidades todas as informações relacionadas a esse empreendimento, inclusive, o mais importante, apresentar estudos de forma clara e em linguagem acessível sobre os impactos sobre as comunidades tradicionais”, disse o procurador Marcos André Carneiro Silva.>

A construção da ponte Salvador-Itaparica está incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e tem investimento previsto de cerca de R$ 10 bilhões. O empreendimento será construído em Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo da Bahia e um consórcio chinês formado por pelas empresas China Communications Construction Company (CCCC) e China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC).>