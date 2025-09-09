GESTÃO ESTADUAL

Jerônimo quer criar uma nova secretaria para cuidar da Ponte Salvador-Itaparica

Decisão acontece pouco depois de relatório da Fipe revelar "pontos de atenção"

Monique Lobo

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 20:18

Jerônimo Rodrigues Crédito: Reprodução

A gestão estadual deve ganhar uma nova secretaria. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) encaminhou, nesta terça-feira (9), para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o projeto de lei que cria a Secretaria Estadual para Assuntos do Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica (Seponte). A nova pasta ficará responsável pelo projeto da ponte até que a estrutura passe a ser administrada através de uma Parceria Público-Privada (PPP).

“Apresentamos uma proposta de estrutura bastante enxuta, mas com uma gestão firme e bem definida. Trata-se de um projeto especial e estratégico, tanto pelo valor do orçamento quanto pela sua importância”, disse o governador sobre a Seponte.

A obra tem previsão para começar em junho de 2026. A construção foi concedida em 2009, ainda na gestão do ex-governador Jaques Wagner (PT). Dez anos depois, o projeto foi licitado e o contrato foi assinado em 2020, na gestão de Rui Costa (PT). Até o momento, a obra já avançou na batimetria, na geofísica, avaliação dos impactos ao patrimônio material e imaterial, estudos de tráfego, pesquisa arqueológica e mapeamento dos povos de comunidades tradicionais que vivem na Ilha de Itaparica.

Na última semana, um relatório, contratado pelo próprio governo para uma consultoria feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), apontou "pontos de atenção" que têm "relevância crítica" na execução do projeto. Entre os problemas relatados estão a falta de cronograma de implementação e de apuração dos índices de desempenho.

O governador chegou a ser questionado sobre o relatório durante uma coletiva, no último dia 3, e perdeu a paciência. "Aquilo é fake. Parece que tem gente torcendo contra. Eu vi um rapaz colocando situações... Ofereço àquele rapaz as informações, coloco minha equipe hoje para explicar que aquilo é especulação. Parece que estão torcendo contra a ponte, é impressionante. Espalharam um discurso que não está tendo diálogo com as comunidades tradicionais, é mentira isso, fake. Conversamos com o prefeito Bruno Reis, conversei com prefeito de Vera Cruz, Itaparica. É impressionante", respondeu.

Novo núcleo