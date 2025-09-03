Acesse sua conta
Jerônimo perde a paciência com pergunta sobre a ponte Salvador-Itaparica

Governador diz que as pessoas precisam "torcer pela Bahia"

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:33

Jerônimo Rodrigues
Jerônimo Rodrigues Crédito: Reprodução

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) perdeu a paciência na manhã desta quarta-feira (3) ao ser questionado sobre a ponte Salvador-Itaparica e possíveis impacto e falta de diálogo com as comunidades tradicionais que serão afetadas pela obra.

"Vi um vídeo, não sei de quem foi, negócio ridículo. Aquilo é fake. Parece que tem gente torcendo contra. Eu vi um rapaz colocando situações... Ofereço àquele rapaz as informações, coloco minha equipe hoje para explicar que aquilo é especulação. Parece que estão torcendo contra a ponte, é impressionante. Espalharam um discurso que não está tendo diálogo com as comunidades tradicionais, é mentira isso, fake. Conversamos com o prefeito Bruno Reis, conversei com prefeito de Vera Cruz, Itaparica. É impressionante", respondeu o político, claramente irritado. 

Jerônimo então disse que as pessoas precisam "torcer pela Bahia". "Temos que torcer a favor da Bahia. Não temos mais nenhum motivo para dizer que não vai sair (a ponte). Já bastou a dificuldade na pandemia, depois com a relação da cultura chinesa, resolvemos. TCE entrou. Eu quero encontrar saída", acrescentou. 

Ele questionou então diretamente um jornalista, que explica que a informação foi divulgada em relatório. 

Em junho, uma audiência no Ministério Público Federal (MPF) debateu os possíveis impactos da construção da ponte Salvador-Itaparica. Na sessão, diversos representantes de comunidades tradicionais da Ilha de Itaparica e de Vera Cruz denunciaram os danos que podem ser causados ao território por conta da obra.

Dentre as reivindicações, estavam os prejuízos às manifestações religiosas do candomblé, às terras de povos indígenas, à economia popular de pescadores e marisqueiras, assim como as questões trazidas pela especulação imobiliária na região onde o empreendimento será levantado.

