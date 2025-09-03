NÂO GOSTOU

Jerônimo perde a paciência com pergunta sobre a ponte Salvador-Itaparica

Governador diz que as pessoas precisam "torcer pela Bahia"

Pombo Correio

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:33

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) perdeu a paciência na manhã desta quarta-feira (3) ao ser questionado sobre a ponte Salvador-Itaparica e possíveis impacto e falta de diálogo com as comunidades tradicionais que serão afetadas pela obra.

"Vi um vídeo, não sei de quem foi, negócio ridículo. Aquilo é fake. Parece que tem gente torcendo contra. Eu vi um rapaz colocando situações... Ofereço àquele rapaz as informações, coloco minha equipe hoje para explicar que aquilo é especulação. Parece que estão torcendo contra a ponte, é impressionante. Espalharam um discurso que não está tendo diálogo com as comunidades tradicionais, é mentira isso, fake. Conversamos com o prefeito Bruno Reis, conversei com prefeito de Vera Cruz, Itaparica. É impressionante", respondeu o político, claramente irritado.

Jerônimo então disse que as pessoas precisam "torcer pela Bahia". "Temos que torcer a favor da Bahia. Não temos mais nenhum motivo para dizer que não vai sair (a ponte). Já bastou a dificuldade na pandemia, depois com a relação da cultura chinesa, resolvemos. TCE entrou. Eu quero encontrar saída", acrescentou.

Ele questionou então diretamente um jornalista, que explica que a informação foi divulgada em relatório.

Em junho, uma audiência no Ministério Público Federal (MPF) debateu os possíveis impactos da construção da ponte Salvador-Itaparica. Na sessão, diversos representantes de comunidades tradicionais da Ilha de Itaparica e de Vera Cruz denunciaram os danos que podem ser causados ao território por conta da obra.