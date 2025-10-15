POLÍTICA

Oposição critica gastos milionários para criação da Secretaria da Ponte Salvador-Itaparica

A nova pasta, aprovada nesta terça-feira (14) com votos contrários da bancada oposicionista, custará R$ 11,7 milhões em três anos

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:12

Líder da oposição na Alba, Tiago Correia (PSDB), critica criação da nova secretaria Crédito: Sandra Travassos/Alba

Deputados da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) reagiram com duras críticas à aprovação do projeto de lei enviado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) que cria a Secretaria Especial da Ponte Salvador-Itaparica (Seponte).

A nova pasta, aprovada nesta terça-feira (14) com votos contrários da bancada oposicionista, prevê a criação de 33 cargos e um custo de R$ 1,4 milhão ainda em 2025, valor que sobe para R$ 5,1 milhões em 2026 e R$ 5,2 milhões em 2027. Totalizando: R$ 11,7 milhões em três anos.

O líder da oposição na Alba, Tiago Correia (PSDB), criticou a iniciativa, classificando-a como um “projeto fora da hora”. “Para quê mais uma estrutura para cuidar de algo que ainda não se sabe quando vai sair do papel? A gente fica muito preocupado, porque é mais um custo para a sociedade, é mais um cabide de emprego para colocar pessoas que nós não sabemos ainda quem são. No final das contas são mais cargos, mais gastos e nenhuma prioridade com o que importa”, afirmou.

Correia lembrou ainda que a promessa da ponte já atravessou três governos petistas sem sair do papel. “Nós temos uma ponte cuja inauguração foi prometida para 2013 pelo então governador Jaques Wagner, depois tivemos o governador Rui Costa, que também ficou oito anos prometendo o início das obras, mas nada aconteceu. E agora o governador Jerônimo está requentando a mesma promessa”, ressaltou.

O deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), vice-líder da oposição na Casa, ironizou a medida. “É uma vergonha que depois de 16 anos prometendo construir a ponte, o governo agora chega ao absurdo de criar uma secretaria para uma obra que nem existe. Eu só espero que não se gaste esse dinheiro todo e, ao fim da gestão de Jerônimo, a gente não tenha uma estaca na Baía de Todos-os-Santos”.

Na mesma linha, o deputado Sandro Régis (União Brasil) considerou a criação da Seponte um “desserviço ao povo da Bahia”. “A brincadeirinha dessa ponte já gastou mais de meio bilhão de reais e agora, não satisfeito, o governo cria uma secretaria que sai do nada a lugar nenhum”, protestou Sandro Régis.