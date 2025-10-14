Acesse sua conta
Deputado federal Dal se pronuncia após ser alvo da Polícia Federal

Parlamentar informou que ainda não teve acesso ao inquérito policial para tomar conhecimento dos fatos investigados

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 21:08

Dal Barreto em sessão na Câmara dos Deputados Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal nesta terça-feira (14), o deputado federal Dal Barreto (União Brasil) informou, por meio de nota, que ainda não teve acesso ao inquérito policial para tomar conhecimento dos fatos investigados.

O parlamentar também afirmou que está à “disposição da Polícia Federal para colaborar com as investigações e prestar os devidos esclarecimentos, sempre que solicitado, agindo com transparência e respeito às instituições”.

“Reitero, igualmente, minha plena confiança nas instituições brasileiras e que, tão logo seja possível, todos os pontos serão devidamente esclarecidos, seja por meio do meu depoimento às autoridades competentes ou por intermédio da defesa técnica devidamente constituída nos autos do inquérito, pois tenho certeza da conduta proba, republicana e dentro da legalidade que sempre tratei com os recursos públicos, logo a minha completa inocência será amplamente demonstrada. Reafirmo, ainda, meu compromisso com o povo baiano, com a verdade e com a legalidade, confiando que a apuração será conduzida de forma isenta, técnica e respeitosa”, acrescentou, por meio de nota.

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra Dal Barreto no momento em que ele embarcava no Aeroporto de Salvador com destino a Brasília. A ação faz parte de mais uma fase da Operação Overclean, que investiga desvios em emendas parlamentares.

