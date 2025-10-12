POLÍTICA

ACM Neto prestigia evento do Dia das Crianças em Lauro de Freitas ao lado de lideranças políticas

O evento contou com a presença da prefeita Débora Regis

Pombo Correio

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 17:00

Neto elogiou a iniciativa e destacou a importância social do gesto Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, participou neste domingo (12) das comemorações do Dia das Crianças promovidas pelo empresário Teobaldo, em Lauro de Freitas. O evento, que já é tradicional no município, reuniu centenas de famílias para um dia de lazer, apresentações e distribuição de brinquedos.

Durante a celebração, Neto elogiou a iniciativa e destacou a importância social do gesto. “Eu estou feliz de estar aqui hoje em Lauro. Teobaldo já faz há alguns anos o Dia das Crianças, uma demonstração da sensibilidade que ele tem com as famílias. A gente sabe que muitas famílias, nesse dia, gostariam de dar presentes aos seus filhos, mas não têm dinheiro. Às vezes têm que priorizar colocar comida na mesa, não conseguem comprar o presente", disse ACM Neto.