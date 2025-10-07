Acesse sua conta
ACM Neto lidera disputa pelo governo da Bahia com mais de 48%, aponta pesquisa

Levantamento da Futura Inteligência, instituto de pesquisa da Apex Partners, foi divulgado nesta terça-feira (7)

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16:42

Isabela Suarez toma posse como presidente da Associação comercial da Bahia e reúne empresariado e autoridades baianas
ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil Crédito: Marina Silva/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) lidera com folga a disputa pelo governo da Bahia, segundo levantamento da Futura Inteligência, instituto de pesquisa da Apex Partners. No primeiro cenário testado, Neto aparece com 48,6% das intenções de voto, seguido pelo atual governador Jerônimo Rodrigues (PT), que tem 34,2%. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (7).

Em terceiro lugar, aparecem João Roma (PL), com 5%, e Kleber Rosa (PSOL), com 1,8%. O ex-deputado federal José Carlos Aleluia (Novo) soma 0,7%. Os eleitores que afirmaram não votar em ninguém, branco ou nulo, são 5,4%, enquanto 4,3% não souberam ou não responderam.

No segundo cenário, que inclui também o ex-prefeito de Jequié Zé Cocá (PP), o quadro geral se mantém. ACM Neto sobe levemente para 49,4%, enquanto Jerônimo Rodrigues cai para 30,9%. Zé Cocá aparece com 2,5%, João Roma tem 4,5%, Aleluia registra 1,8%, e Kleber Rosa, 1,3%.

Segundo turno

O instituto também testou um cenário de segundo turno para o governo da Bahia. No primeiro cenário, em um embate direto entre ACM Neto e João Roma, o ex-prefeito aparece com ampla vantagem: 67,7% das intenções de voto contra 11,3% do ex-ministro. Outros 17,1% declararam voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 3,8% não souberam responder.

No segundo cenário, que coloca ACM Neto contra o atual governador Jerônimo Rodrigues, o candidato do União Brasil mantém a dianteira, com 54,8% das intenções de voto, contra 38,5% do petista. Brancos e nulos somam 4,3%, e 2,4% não opinaram.

Já no terceiro cenário, o único em que o governador aparece na frente, Jerônimo Rodrigues venceria João Roma por 52,9% a 26,5%. Outros 16,8% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 3,7% não souberam responder.

O levantamento ouviu 1.000 eleitores com 16 anos ou mais. A coleta ocorreu entre os dias 1º e 3 de outubro. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

