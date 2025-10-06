Acesse sua conta
Bruno Reis recebe homenagem em evento da área jurídica em Salvador; confira

Honraria foi concedida durante o XVII Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 20:08

Prefeiro recebeu honraria das mãos da presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargadora Cynthia Maria Pina Resende Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), foi homenageado com a Medalha do Mérito Judiciário do Estado da Bahia durante o XVII Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre), nesta segunda-feira (6). A honraria tem o objetivo de condecorar personalidades por seus serviços prestados ao Poder Judiciário.

“Em nome do cidadão soteropolitano, agradeço essa honraria, porque sei que quando o prefeito está sendo homenageado, não é o gestor, e sim o cidadão. Isso só me compromete ainda mais e me motiva para trabalharmos de mãos dadas. Quando o Judiciário e o Executivo trabalham de mãos dadas, quem ganha com isso é a cidade”, disse Bruno.

O gestor recebeu a medalha das mãos da presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, que destacou a colaboração da Prefeitura de Salvador para os objetivos de melhoria dos serviços do judiciário

“Seu empenho e dedicação notáveis consolidaram ações e diálogos que culminaram em alinhamento de projetos que viabilizaram a entrega eficaz e efetiva da Justiça, destacando-se o caminho de conjugação de esforços pela desjudicialização das questões fiscais, adesão a projetos de cooperação técnica, além de apoio a projetos de sustentabilidade e inclusão, a exemplo do PopRuaJud Bahia”, falou.

Durante o discurso, Bruno também lembrou das parcerias firmadas entre a gestão municipal e o TJ-BA voltadas para a transformação digital. Uma delas é a implantação de QR Codes nos prédios públicos da Prefeitura, pelos quais o cidadão pode acessar os serviços do Judiciário baiano e acompanhar a tramitação dos processos.

“O Tribunal tem um laboratório (AxéLab), que está produzindo várias soluções em tecnologia, e estamos compartilhando essa modernização, esses avanços e inovações. Através do Salvador Digital (portal de serviços da Prefeitura), o cidadão pode acessar o portal do Judiciário e se conectar aos serviços. A nossa presidente citou aqui o PopRuaJud, que atende as pessoas em situação de rua, que precisam do nosso apoio e da nossa atuação, dando mais amparo na área social”, completou.

Realizado pela primeira vez em Salvador, o Consepre reuniu 21 presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. Entre os presentes, está o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que foi um dos homenageados. Barroso também realizou a conferência magna do Consepre com o tema: “O Poder Judiciário como Agente de Transformação Social e Ambiental”. O evento segue nesta terça-feira (7) e na quarta (8), no hotel Wish, no Campo Grande.

