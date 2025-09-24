Acesse sua conta
'A população não quer Jerônimo. Não quer a continuidade', afirma Bruno Reis

A declaração do prefeito de Salvador aconteceu no evento no qual inaugurou uma nova escola no bairro de Cosme de Farias

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:50

Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil)
Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) Crédito: Valter Pontes/Secom

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), voltou a apostar, nesta quarta-feira (24), na vitória da oposição nas eleições do próximo ano. Segundo ele, o eleitorado baiano não quer a continuidade no estado do PT, que já administra a Bahia há 18 anos.

“A população não quer Jerônimo. Não quer a continuidade. O amplo desejo da população é por mudança. Isso está nítido ao andar nas ruas, não só em Salvador. Em Salvador e nas grandes cidades, esse sentimento é ainda maior. É um sentimento que toma conta de todos os municípios da bahia”, declarou Bruno Reis, em entrevista à imprensa, no evento no qual inaugurou a nova Escola Municipal Ailton Soares, na Rua Araçatuba, em Cosme de Farias.

O prefeito de Salvador afirmou que a eleição de 2026 é a disputa em que a oposição tem “maior chance de vencer”. Ele voltou a defender o nome de ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil, como candidato ao governo da Bahia.

Pesquisas de três institutos (Quaest, Real Time Big Data e Paraná Pesquisas) mostram ACM Neto na liderança da corrida ao governo da Bahia. No levantamento da Paraná, o ex-prefeito chega a abrir 25 pontos percentuais de vantagem sobre Jerônimo Rodrigues.

