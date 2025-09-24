POLÍTICA

'A população não quer Jerônimo. Não quer a continuidade', afirma Bruno Reis

A declaração do prefeito de Salvador aconteceu no evento no qual inaugurou uma nova escola no bairro de Cosme de Farias

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:50

Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) Crédito: Valter Pontes/Secom

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), voltou a apostar, nesta quarta-feira (24), na vitória da oposição nas eleições do próximo ano. Segundo ele, o eleitorado baiano não quer a continuidade no estado do PT, que já administra a Bahia há 18 anos.

“A população não quer Jerônimo. Não quer a continuidade. O amplo desejo da população é por mudança. Isso está nítido ao andar nas ruas, não só em Salvador. Em Salvador e nas grandes cidades, esse sentimento é ainda maior. É um sentimento que toma conta de todos os municípios da bahia”, declarou Bruno Reis, em entrevista à imprensa, no evento no qual inaugurou a nova Escola Municipal Ailton Soares, na Rua Araçatuba, em Cosme de Farias.

O prefeito de Salvador afirmou que a eleição de 2026 é a disputa em que a oposição tem “maior chance de vencer”. Ele voltou a defender o nome de ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil, como candidato ao governo da Bahia.