'A população não quer Jerônimo. Não quer a continuidade', afirma Bruno Reis

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:50
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), voltou a apostar, nesta quarta-feira (24), na vitória da oposição nas eleições do próximo ano. Segundo ele, o eleitorado baiano não quer a continuidade no estado do PT, que já administra a Bahia há 18 anos.
“A população não quer Jerônimo. Não quer a continuidade. O amplo desejo da população é por mudança. Isso está nítido ao andar nas ruas, não só em Salvador. Em Salvador e nas grandes cidades, esse sentimento é ainda maior. É um sentimento que toma conta de todos os municípios da bahia”, declarou Bruno Reis, em entrevista à imprensa, no evento no qual inaugurou a nova Escola Municipal Ailton Soares, na Rua Araçatuba, em Cosme de Farias.
Bruno Reis inaugura nova escola em Cosme de Farias
O prefeito de Salvador afirmou que a eleição de 2026 é a disputa em que a oposição tem “maior chance de vencer”. Ele voltou a defender o nome de ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil, como candidato ao governo da Bahia.
Pesquisas de três institutos (Quaest, Real Time Big Data e Paraná Pesquisas) mostram ACM Neto na liderança da corrida ao governo da Bahia. No levantamento da Paraná, o ex-prefeito chega a abrir 25 pontos percentuais de vantagem sobre Jerônimo Rodrigues.