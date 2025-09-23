POLÍTICA

Prefeito de Terra Nova faz apelo: 'Jerônimo, nossa cidade clama por segurança'

Éder Menezes também pediu uma atenção especial do governo estadual para garantir o direito básico de ir e vir da população

Pombo Correio

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 21:10

Prefeito de Terra Nova, Éder Menezes Crédito: Reprodução/Instagram

O prefeito de Terra Nova, Éder Menezes (Republicanos), fez um apelo público ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) diante da onda de violência que atinge o município do Recôncavo Baiano. Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (23), ele relatou o clima de medo que tomou conta da cidade, que tem cerca de 10.976 habitantes, segundo estimativa do IBGE.

Menezes ressaltou que a população vem sofrendo com roubos, assaltos e arrastões. Segundo o gestor, criminosos de outras localidades estariam agindo em Terra Nova, comprometendo a rotina dos moradores. Ele disse ainda que as cobranças dos moradores pela falta de segurança chegaram com força tanto à prefeitura quanto ao Legislativo municipal.

“Quero externar a tristeza da nossa população, essa tristeza que está se resumindo na falta de segurança pública. Terra Nova esses dias está sofrendo com roubo, assalto, arrastão, indivíduos que estão vindo de outras localidades para tirar a paz do nosso povo. A população está me cobrando muito, juntamente com o Poder Legislativo, e quero solicitar aqui do governo do Estado a segurança pública, que é o responsável maior, que nos dê essa atenção”, afirmou.