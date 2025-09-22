POLÍTICA

Alba realiza audiência para debater cadeia produtiva do vinho na Bahia nesta terça-feira (23)

Representantes de 11 vinícolas já confirmaram presença no encontro, que terá também a participação de deputados, prefeitos e lideranças de diversas regiões

Pombo Correio

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:00

Sede da Assembleia Legislativa da Bahia Crédito: Ascom Alba/ Agência Alba

As comissões de Agricultura e Política Rural e de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) vão promover nesta terça-feira (23), a partir das 9h, uma audiência pública para debater a cadeia produtiva do vinho no Estado.

Representantes de 11 vinícolas já confirmaram presença no encontro, que terá também a participação de deputados, prefeitos, lideranças de diversas regiões da Bahia e produtores.

A audiência vai discutir propostas para impulsionar ainda mais a vitivinicultura na Bahia, que já vem registrando crescimento nos últimos anos, em especial nas regiões do Vale do Rio São Francisco e na Chapada Diamantina. Na pauta, estarão investimentos em infraestrutura e em promoção, de forma a fomentar a cadeia do turismo que está relacionada ao vinho.