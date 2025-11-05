SAÚDE

Internada na UTI, presidente da Alba apresenta evolução positiva após quadro de inflamação intestinal

Ivana Bastos (PSD) foi hospitalizada na última segunda-feira (3)

Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 10:29

Ivana Bastos Crédito: Vaner Casaes

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), apresentou uma “evolução significativa” após ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com um quadro de inflamação intestinal. A informação foi divulgada pela assessoria da deputada estadual nesta quarta-feira (5).

“A parlamentar permanece internada na Semi-UTI, sob cuidados médicos e em tratamento com antibioticoterapia venosa, apresentando melhora e resposta positiva ao tratamento”, diz trecho da nota.

Presidente da Alba, Ivana Bastos 1 de 9

Ivana foi hospitalizada na segunda-feira (3). "Em razão do quadro de desidratação e da necessidade de tratamento com antibióticos intravenosos, a parlamentar foi encaminhada para a UTI, onde permanece sob observação e acompanhamento rigoroso da equipe médica", informou a Assembleia.