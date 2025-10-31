POLÍTICA

O PT fala em 'menos sangue e mais inteligência'. A Bahia é a maior barbárie, o sangue do baiano vale menos?, questiona Caiado

Caiado citou o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), ex-gestor da Bahia, e o atual governador Jerônimo Rodrigues (PT), que foi seu secretário da Educação

Pombo Correio

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:55

Ronaldo Caiado, governador de Goiás Crédito: Marina Silva/CORREIO

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a gestão da segurança pública na Bahia durante entrevista à GloboNews. Segundo ele, o governo federal e o comando petista no estado falham no enfrentamento ao crime organizado.

“Se Lula realmente condena a ação do Rio de Janeiro, por que não mostra essa capacidade na Bahia, o estado mais violento, onde mais se mata hoje?”, questionou Caiado.

O governador citou o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), ex-gestor da Bahia, e o atual governador Jerônimo Rodrigues (PT), que foi seu secretário da Educação. Para Caiado, ambos não demonstram reação proporcional ao avanço das facções no território baiano.

“A maior barbárie hoje está dentro da Bahia. Por que eles não tomam iniciativa e mostram ao Brasil o que conseguiram fazer lá?”, disse.

Caiado também rebateu o discurso usado por aliados do governo federal sobre operações policiais. “Eles vêm com essa frase de ‘menos sangue e mais inteligência’. Quer dizer que o sangue do cidadão baiano é menos importante do que o sangue de quem morreu na operação do Rio?”, perguntou.