Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O PT fala em 'menos sangue e mais inteligência'. A Bahia é a maior barbárie, o sangue do baiano vale menos?, questiona Caiado

Caiado citou o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), ex-gestor da Bahia, e o atual governador Jerônimo Rodrigues (PT), que foi seu secretário da Educação

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:55

Ronaldo Caiado
Ronaldo Caiado, governador de Goiás Crédito: Marina Silva/CORREIO

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a gestão da segurança pública na Bahia durante entrevista à GloboNews. Segundo ele, o governo federal e o comando petista no estado falham no enfrentamento ao crime organizado.

“Se Lula realmente condena a ação do Rio de Janeiro, por que não mostra essa capacidade na Bahia, o estado mais violento, onde mais se mata hoje?”, questionou Caiado.

O governador citou o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), ex-gestor da Bahia, e o atual governador Jerônimo Rodrigues (PT), que foi seu secretário da Educação. Para Caiado, ambos não demonstram reação proporcional ao avanço das facções no território baiano.

“A maior barbárie hoje está dentro da Bahia. Por que eles não tomam iniciativa e mostram ao Brasil o que conseguiram fazer lá?”, disse.

Caiado também rebateu o discurso usado por aliados do governo federal sobre operações policiais. “Eles vêm com essa frase de ‘menos sangue e mais inteligência’. Quer dizer que o sangue do cidadão baiano é menos importante do que o sangue de quem morreu na operação do Rio?”, perguntou.

O governador defendeu que Goiás tem resultados melhores na segurança pública por priorizar a área. “Aqui nós temos segurança porque é prioridade. O Estado se desenvolve com isso”, declarou.

Mais recentes

Imagem - Cotado para o STF, Jorge Messias falta em evento em Salvador

Cotado para o STF, Jorge Messias falta em evento em Salvador
Imagem - Deputado critica escolha de Rui para discutir crise no Rio: 'Lula exportou o fracasso da Bahia'

Deputado critica escolha de Rui para discutir crise no Rio: 'Lula exportou o fracasso da Bahia'
Imagem - ACM Neto critica negacionismo de Jerônimo sobre crime organizado: 'Negar a realidade é covardia'

ACM Neto critica negacionismo de Jerônimo sobre crime organizado: 'Negar a realidade é covardia'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada