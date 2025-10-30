Acesse sua conta
Deputado critica escolha de Rui para discutir crise no Rio: 'Lula exportou o fracasso da Bahia'

Capitão Alden (PL) afirmou que a escolha representa um erro estratégico do governo federal

  Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:27

Deputado federal Capitão Alden
Deputado federal Capitão Alden Crédito: Divulgação

O deputado federal Capitão Alden (PL-BA) criticou a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de designar o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), para coordenar as discussões sobre a crise de segurança pública no Rio de Janeiro, após a megaoperação policial que deixou mais de uma centena de mortos.

Nas redes sociais, o parlamentar baiano afirmou que a escolha representa um erro estratégico do governo federal, citando o histórico da segurança pública na Bahia durante a gestão de Rui Costa como governador.

“Lula entrega a crise no Rio de Janeiro para o ministro Rui Costa, o mesmo que transformou a Bahia em campeã nacional de homicídios. Foram mais de 47 mil assassinatos em oito anos de seu desgoverno. E agora quer exportar esse desastre para o Rio de Janeiro. O modelo de segurança de Rui Costa foi bala perdida, facções criminosas tomando conta de territórios e polícia sem condições de trabalho”, declarou Alden.

O deputado também mencionou o avanço da criminalidade e as paralisações da Polícia Militar no estado. “Durante a sua gestão, a Bahia saiu de cinco facções para 22 facções criminosas, e ainda tem em seu currículo duas grandes greves da Polícia Militar da Bahia. Se isso é currículo para chefiar uma crise de segurança pública no Rio de Janeiro então o crime organizado já pode comemorar”, disse.

“Com Rui, é como contratar um incendiário para ser chefe do Corpo de Bombeiros. Se Rui Costa foi a melhor escolha de Lula para enfrentar o crime no Rio de Janeiro, então não estamos diante de uma solução, mas sim da repetição de um desastre anunciado”, condenou.

