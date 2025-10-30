ACM Neto critica negacionismo de Jerônimo sobre crime organizado: 'Negar a realidade é covardia'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 11:23
O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, criticou nesta quinta-feira (30) a postura do governador Jerônimo Rodrigues (PT) diante da escalada da violência e do avanço das facções criminosas na Bahia. Neto afirmou que o governador insiste em negar a gravidade da crise e classificou essa postura como covarde.
A crítica acontece após Jerônimo dizer que a situação da segurança pública na Bahia “está sob controle”, ao comentar a operação realizada no Rio de Janeiro que resultou na morte de 121 pessoas, entre elas quatro policiais.
Neto afirmou que não se deve comemorar mortes, mas destacou que o governo da Bahia não pode cruzar os braços no combate ao crime. Ele lembrou que a crise de segurança não está restrita às grandes cidades, atingindo também municípios menores no interior.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a Bahia é o estado mais violento do país, com mais de 6 mil assassinatos registrados em 2023, mais de 2 mil casos a mais do que o Rio de Janeiro no mesmo período.
“A Bahia sofre com a força do crime e a omissão do governo, e o que a gente vê é o governador negando o problema e não apresentando soluções”, disse Neto.