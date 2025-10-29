Acesse sua conta
Mesmo com crise de segurança na Bahia, Jerônimo oferece policiais ao Rio

Uma megaoperação contra o Comando Vermelho realizada, nesta terça-feira (28), no Rio acabou com 119 mortos

  Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 15:43

Gastos com diárias disparam no governo Jerônimo e atingem R$ 300 milhões
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues

Mesmo com os altos índices de violência na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou nesta quarta-feira (29) que ofereceu ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), o envio de policiais baianos para atuar na segurança pública do estado fluminense. Uma megaoperação contra o Comando Vermelho realizada, nesta terça-feira (28), no Rio acabou com 119 mortos. 

"Hoje pela manhã, no grupo de governadores, colocamos à disposição, se a gente puder ajudar com envio de policiais, fazendo mutirão”, afirmou Jerônimo, ao elogiar a atuação do governo federal. Segundo ele, tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, têm “estendido a mão”.

De janeiro a setembro deste ano, a Bahia registrou 2.835 homicídios - uma média de 10 assassinatos dolosos por dia. No mesmo período, o Rio de Janeiro contabilizou 2.505 homicídios, o equivalente a seis por dia. Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp), do Ministério da Justiça.

