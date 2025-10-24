POLÍTICA

Jerônimo se irrita em evento e reclama de aliados: 'Vão ficar em silêncio aí?'; veja vídeo

Irritação aconteceu durante um discurso em Barra do Choça, no sudoeste baiano, na tarde de quinta-feira (23)

Pombo Correio

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 15:57

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Wuiga Rubini/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), demonstrou irritação com aliados durante um discurso em Barra do Choça, no sudoeste baiano, na tarde de quinta-feira (23).

Em vídeo divulgado pelo blog de Rodrigo Ferraz, o petista interrompe a própria fala para repreender políticos que conversavam entre si no palco enquanto ele discursava.

“Quem quiser descer, pode descer. Mas aqui em cima, bora ouvir. Eu ouvi todos vocês. Eu vou descer ou vocês vão ficar em silêncio aí?”, afirmou Jerônimo, ao ser aplaudido por parte do público presente.