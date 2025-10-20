POLÍTICA

Crime organizado 'não tem vez' na Bahia, afirma Jerônimo; estado lidera em número de facções no país

A Bahia tem 21 organizações criminosas, segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça

Apesar de a Bahia ter o maior número de facções criminosas do país, segundo dados de um levantamento da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que as organizações criminosas “não têm vez” no estado.

“Estamos com indicadores de segurança pública bastante melhorados em relação a 2022, 2023 e 2024. Mas o que interessa é que nós estamos com foco. O nosso foco é garantir uma Bahia de paz. Enfrentamento cotidiano do crime organizado. Nós temos que cuidar para que o crime organizado não tenha espaço na Bahia. E não vai ter. Não tem vez”, declarou o governador, na cidade de Laje, no Vale do Jiquiriçá, no último sábado (18).

De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça, a Bahia tem 21 organizações criminosas, dentre elas, as mais conhecidas: o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM).

No Brasil, há 88 grupos atuantes dentro de 1.760 pavilhões prisionais. O Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, é a organização criminosa com maior influência nacional. Ele atua em 24 estados e no Distrito Federal, estando fora do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.