Paulo Azi ironiza Geraldo Jr. e diz entender desespero do vice-governador: 'Tenta agradar o governo para continuar na chapa'

Emedebista afirmou acreditar que o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) não será candidato em 2026

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:07

O deputado federal Paulo Azi, presidente do União Brasil na Bahia Crédito: Divulgação

O deputado federal Paulo Azi, presidente do União Brasil na Bahia, ironizou nesta quarta-feira (22) as declarações do vice-governador Geraldo Júnior (MDB), que afirmou acreditar que o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) não será candidato ao governo do Estado em 2026.

“Eu até tenho apreço pessoal por Geraldo e entendo o desespero dele, que tenta agradar o governo de todas as formas para, assim, poder continuar na chapa como candidato a vice-governador, possibilidade essa cada vez mais remota, segundo se fala em todas as rodas de conversa de política da Bahia”, declarou.

Azi pontuou que as dificuldades para Geraldo seguir na chapa aumentaram em função do desempenho eleitoral dele no ano passado em Salvador, quando terminou a eleição na terceira posição, atrás do prefeito Bruno Reis (União Brasil), reeleito com quase 80% dos votos, e de Kleber Rosa (PSOL).

“Foi um desempenho pífio para um candidato que contou com toda a força da máquina estadual. A verdade é que Geraldo foi cristianizado em relação ao apoio da esquerda, até para que ele não tivesse musculatura suficiente em 2026”, salientou.

O deputado aproveitou para reafirmar que o partido tem um projeto sólido e um nome capaz de vencer as próximas eleições estaduais. “O União Brasil tem, sim, um candidato preparado, experiente e com o apoio do povo baiano: ACM Neto. É ele quem vai liderar a Bahia de volta ao caminho do desenvolvimento, depois de anos de atraso e de promessas não cumpridas pelo PT”, concluiu.