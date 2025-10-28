Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Neto cobra Jerônimo após superlotação em hospital: 'A Bahia precisa de soluções urgentes'

Imagens, gravadas nesta terça-feira (28), mostram pacientes em macas pelos corredores do Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, em Irecê

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 15:42

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto
Ex-prefeito de Salvador ACM Neto Crédito: Marina Silva/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, criticou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) após a divulgação de um vídeo que mostra pacientes em macas pelos corredores do Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, em Irecê. As imagens, gravadas nesta terça-feira (28), revelam a superlotação da unidade e a falta de estrutura adequada para atender à população.

Em declaração nas redes sociais, ACM Neto classificou a situação como “revoltante” e afirmou que o governo do Estado tenta se eximir das responsabilidades diante do colapso na saúde pública.

“Essas imagens são revoltantes: pacientes em macas pelos corredores, idosos internados sem estrutura e famílias sem resposta no Hospital Regional de Irecê. Recebo vídeos e relatos da Bahia inteira. Enquanto isso, o governador Jerônimo Rodrigues segue tentando transferir responsabilidades, quando a Bahia precisa de soluções urgentes. A saúde pública do nosso estado vive um colapso, e o povo paga o preço da incompetência e do abandono”, disse.

As imagens foram disseminadas nas redes sociais e mostram o drama de pacientes que aguardam atendimento por horas em meio à superlotação. Segundo denúncias, o problema é recorrente e tem se agravado com o aumento da demanda na região.

Mais recentes

Imagem - Comunicação de Jerônimo usa, mais uma vez, deputados para atacar o CORREIO

Comunicação de Jerônimo usa, mais uma vez, deputados para atacar o CORREIO
Imagem - Jerônimo se irrita em evento e reclama de aliados: 'Vão ficar em silêncio aí?'; veja vídeo

Jerônimo se irrita em evento e reclama de aliados: 'Vão ficar em silêncio aí?'; veja vídeo
Imagem - Paulo Azi ironiza Geraldo Jr. e diz entender desespero do vice-governador: 'Tenta agradar o governo para continuar na chapa'

Paulo Azi ironiza Geraldo Jr. e diz entender desespero do vice-governador: 'Tenta agradar o governo para continuar na chapa'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada