POLÍTICA

Neto cobra Jerônimo após superlotação em hospital: 'A Bahia precisa de soluções urgentes'

Imagens, gravadas nesta terça-feira (28), mostram pacientes em macas pelos corredores do Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, em Irecê

Pombo Correio

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 15:42

Ex-prefeito de Salvador ACM Neto Crédito: Marina Silva/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, criticou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) após a divulgação de um vídeo que mostra pacientes em macas pelos corredores do Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, em Irecê. As imagens, gravadas nesta terça-feira (28), revelam a superlotação da unidade e a falta de estrutura adequada para atender à população.

Em declaração nas redes sociais, ACM Neto classificou a situação como “revoltante” e afirmou que o governo do Estado tenta se eximir das responsabilidades diante do colapso na saúde pública.

“Essas imagens são revoltantes: pacientes em macas pelos corredores, idosos internados sem estrutura e famílias sem resposta no Hospital Regional de Irecê. Recebo vídeos e relatos da Bahia inteira. Enquanto isso, o governador Jerônimo Rodrigues segue tentando transferir responsabilidades, quando a Bahia precisa de soluções urgentes. A saúde pública do nosso estado vive um colapso, e o povo paga o preço da incompetência e do abandono”, disse.