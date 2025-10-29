MEGAOPERAÇÃO

Líder do CV continua foragido após operação mais letal do Rio de Janeiro

Estado do Rio de Janeiro oferece R$ 100 mil como recompensa para quem tiver informações sobre Doca

Yan Inácio

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19:01

Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso Crédito: Reprodução

Uma das lideranças do Comando Vermelho (CV), Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso, segue foragido após a operação policial mais letal do Rio de Janeiro, que deixou ao menos 120 mortos.

"O Doca, nós não conseguimos pegar nesse primeiro momento porque é uma estratégia que eles fazem”, disse o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, à GloboNews nesta quarta-feira (29).

Segundo o secretário, a prisão do chefão da facção criminosa foi dificultada porque “ele bota os soldados como mais uma barreira para poder facilitar a sua prisão”. Doca é um dos principais alvos da operação, que deixou ao menos 120 mortos nesta terça-feira (29).

Uma recompensa de R$ 100 mil está sendo oferecida pelo governo do estado para quem tiver informações que ajudem a capturá-lo. As informações devem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia.

Doca é investigado por mais de 100 homicídios. Ele foi apontado como mandante da execução de três médicos e tentativa de homicídio de um quarto homem na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Os homens foram confundidos com milicianos do Rio das Pedras.

Ao menos 119 mortos

O último balanço divulgado pelo governo do estado do Rio de Janeiro registra 119 mortes na megaoperação realizada nesta terça-feira (28) nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte da cidade. Já o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) diz que são pelo menos 132 vítimas.