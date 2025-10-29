Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Líder do CV continua foragido após operação mais letal do Rio de Janeiro

Estado do Rio de Janeiro oferece R$ 100 mil como recompensa para quem tiver informações sobre Doca

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19:01

Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso
Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso Crédito: Reprodução

Uma das lideranças do Comando Vermelho (CV), Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso, segue foragido após a operação policial mais letal do Rio de Janeiro, que deixou ao menos 120 mortos.

"O Doca, nós não conseguimos pegar nesse primeiro momento porque é uma estratégia que eles fazem”, disse o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, à GloboNews nesta quarta-feira (29).

Baianos suspeitos de integrar o CV foram presos em megaoperação

Alan Barbosa Fonseca por Reprodução
Carlos Henrique Souza dos Santos por Reprodução
Anailton Conceição dos Santos por Reprodução
Armando Santos de Jesus por Reprodução
Carlos Anderson Mattos Conceição por Reprodução
Diogo Garcez Santo Silva por Reprodução
Lucas Santos Barbosa por Reprodução
Danilo Ferreira do Amor Divino por Reprodução
Fábio Francisco Santana Sales por Reprodução
Felipe Neves da Silva por Reprodução
Felipe de Jesus do Rosário por Reprodução
Pedro Henrique Mascarenhas por Reprodução
Robert da Silva de Jesus por Reprodução
Rauflan Santos Costa por Reprodução
Marlon Niza dos Santos Júnior por Reprodução
William Pinheiro Moura por Reprodução
1 de 16
Alan Barbosa Fonseca por Reprodução

Segundo o secretário, a prisão do chefão da facção criminosa foi dificultada porque “ele bota os soldados como mais uma barreira para poder facilitar a sua prisão”. Doca é um dos principais alvos da operação, que deixou ao menos 120 mortos nesta terça-feira (29).

Uma recompensa de R$ 100 mil está sendo oferecida pelo governo do estado para quem tiver informações que ajudem a capturá-lo. As informações devem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia.

Doca é investigado por mais de 100 homicídios. Ele foi apontado como mandante da execução de três médicos e tentativa de homicídio de um quarto homem na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Os homens foram confundidos com milicianos do Rio das Pedras.

Ao menos 119 mortos

O último balanço divulgado pelo governo do estado do Rio de Janeiro registra 119 mortes na megaoperação realizada nesta terça-feira (28) nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte da cidade. Já o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) diz que são pelo menos 132 vítimas.

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (29), o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, informou que 115 mortos são civis e quatro, policiais. Também foram feitas 113 prisões, e dez adolescentes foram encaminhados a unidades socioeducativas.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'Musa do Crime': Japinha do CV é morta por tiro de fuzil em megaoperação no Rio

Flávio Dino afirma que STF não legitima 'vale-tudo com corpos estendidos'

Mães de mortos questionam operação no Rio: 'Arrancaram o braço dele'

'Já vi muito coisa difícil, mas nada se compara a isso', diz médica que ajudou a tirar corpos da mata

Megaoperação no Rio já soma 132 mortos e ultrapassa marca do Massacre do Carandiru

Tags:

Megaoperação

Mais recentes

Imagem - Caixa anuncia novo horário para sorteios das loterias; veja como fica

Caixa anuncia novo horário para sorteios das loterias; veja como fica
Imagem - Planilha do Comando Vermelho revela compra de R$ 5 milhões em fuzis e munições

Planilha do Comando Vermelho revela compra de R$ 5 milhões em fuzis e munições
Imagem - Mães de mortos questionam operação no Rio: 'Arrancaram o braço dele'

Mães de mortos questionam operação no Rio: 'Arrancaram o braço dele'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada