Cotado para o STF, Jorge Messias falta em evento em Salvador

Chefe da Advocacia-Geral da União (AGU) estava confirmado na abertura do Encontro Nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (COPEJE)

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 22:36

Chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias
Chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cotado para o Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, não participou da abertura do Encontro Nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (COPEJE), evento em que tinha presença confirmada nesta quinta-feira (30).

Não houve justificativa para a ausência de Messias. Na abertura, que aconteceu no Restaurante Amado, em Salvador, Messias foi representado pelo seu adjunto Paulo Mendes, número dois da AGU.

No encontro, o advogado-geral da União se juntaria às ministras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Estela Aranha, Edilene Lôbo e Vera Lúcia Santana Araújo numa mesa em que debateriam temas relacionados ao bom funcionamento das eleições no Brasil, como a ameaça das notícias falsas e do uso da inteligência artificial.

Jorge Messias é apontado como favorito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a cadeira vazia no STF após a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, anunciada no último dia 9. O chefe da AGU tem se destacado no mandato atual por dialogar com o eleitorado evangélico e defender a regulamentação das redes sociais.

Segundo a CNN Brasil, a indicação do presidente ao STF deve ser oficializada até esta sexta-feira (31), após o retorno de Lula de suas agendas no leste asiático.

