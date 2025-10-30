NÃO VEIO

Cotado para o STF, Jorge Messias falta em evento em Salvador

Chefe da Advocacia-Geral da União (AGU) estava confirmado na abertura do Encontro Nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (COPEJE)

Maria Raquel Brito

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 22:36

Chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cotado para o Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, não participou da abertura do Encontro Nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (COPEJE), evento em que tinha presença confirmada nesta quinta-feira (30).

Não houve justificativa para a ausência de Messias. Na abertura, que aconteceu no Restaurante Amado, em Salvador, Messias foi representado pelo seu adjunto Paulo Mendes, número dois da AGU.

No encontro, o advogado-geral da União se juntaria às ministras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Estela Aranha, Edilene Lôbo e Vera Lúcia Santana Araújo numa mesa em que debateriam temas relacionados ao bom funcionamento das eleições no Brasil, como a ameaça das notícias falsas e do uso da inteligência artificial.

Jorge Messias é apontado como favorito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a cadeira vazia no STF após a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, anunciada no último dia 9. O chefe da AGU tem se destacado no mandato atual por dialogar com o eleitorado evangélico e defender a regulamentação das redes sociais.