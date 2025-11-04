POLÍTICA

'Facções na Bahia são verdadeiros terroristas e precisam ser tratadas assim', afirma ACM Neto

Ex-prefeito de Salvador declarou que o papel do Estado é assegurar a preservação da vida do cidadão de bem

Pombo Correio

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 15:36

Vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, reagiu à declaração do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que disse que “não é papel do Estado matar”. Neto afirmou que o governo petista falha ao lidar com o crime organizado e envia sinais errados à população.

“O que faltou o governador Jerônimo Rodrigues também dizer é que não é o papel do Estado cruzar os braços diante do assassinato de cidadãos de bem. Porque aqui na Bahia, quem morre, e é vítima do crime organizado, é o cidadão de bem. O crime mata e o cidadão morre".

Neto argumentou que a falta de autoridade do governo Jerônimo contribui para o avanço das facções. “Por que isso? Porque, infelizmente, nós não temos um governador que exerça a sua autoridade, que faça cumprir a lei e a ordem, que dê segurança ao cidadão. Jerônimo defende que o bandido tem que ser tratado com amor e carinho".

O ex-prefeito de Salvador afirmou que essa postura fortalece grupos criminosos no estado. “É claro que quando o governador dá esse exemplo, o crime organizado, as facções se acham no direito de ocupar o território, como fazem hoje na Bahia. Eles são verdadeiros terroristas e precisam ser tratados dessa forma, governador. Não é com amor e carinho que o senhor vai resolver o problema da segurança pública na Bahia. É garantindo que a ordem prevaleça. É indo atrás desses bandidos, como fazem outros governadores em nosso país", acrescentou.