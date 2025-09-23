Acesse sua conta
ACM Neto lista 13 promessas não cumpridas e acusa Jerônimo de viver de 'propaganda e conversa fiada'

“A única coisa que funciona nesse governo mesmo é propaganda", afirmou ex-prefeito de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 19:53

ACM Neto
Vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto Crédito: Marina Silva/CORREIO

O vice-presidente nacional do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, publicou nesta terça-feira (23) um vídeo em suas redes sociais afirmando que, prestes a completar três anos de governo, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) acumula promessas não cumpridas e resultados abaixo do esperado.

“Quase três anos do governo Jerônimo Rodrigues e o que não falta é conversa fiada e muita propaganda. Vamos ver 13 promessas que nunca saíram do papel. E olha… ainda sobrou promessa pra parte dois”, disse Neto, na abertura da gravação.

Entre os exemplos, o ex-prefeito cita a Policlínica em Barra, a duplicação da Orla Sul de Ilhéus e o Canal do Sertão Baiano, além de obras de infraestrutura como a estrada do Cocão em Wenceslau Guimarães, a duplicação da Avenida Presidente Vargas em Vitória da Conquista, e a nova rodoviária de Teixeira de Freitas, todas anunciadas pelo governador, mas sem conclusão.

Neto também apontou a não execução de grandes obras hídricas, como as barragens de Itapecirica e Morrinhos, e destacou que a Ponte Salvador–Itaparica, prometida há quase 20 anos pelo PT, “virou piada pronta”, sem nenhuma estaca batida. Outras promessas listadas foram a ponte Belmonte–Canavieiras, a maternidade de alto risco no Hospital Costa das Baleias, o fim da fila da regulação na saúde, a construção de um novo Centro de Convenções em Salvador e a expansão do Polo Industrial de Jequié.

“A única coisa que funciona nesse governo mesmo é propaganda. Promessa não enche prato, promessa não abre hospital, promessa não gera emprego. A Bahia não precisa de mais propaganda, precisa de resultado. E resultado, até agora, Jerônimo não entregou”, disparou ACM Neto.

ACM Neto afirmou ainda que vai lançar uma segunda parte com outras promessas não cumpridas pelo atual governo.

