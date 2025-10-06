POLÍTICA

Governo estadual usa estrutura da Secom para atacar CORREIO

O jornal revelou, nesta segunda-feira (6), a projeção da gestão estadual de destinar meio bilhão de reais em emendas parlamentares neste ano

Pombo Correio

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17:21

Informações divulgadas pelo assessor da Secom no WhatsApp Crédito: Reprodução/WhatsApp

O governo estadual tem usado a estrutura da Secretaria de Comunicação (Secom) para atacar o CORREIO. Nesta segunda-feira (6), após a publicação de uma reportagem que revelou a projeção da gestão estadual de destinar meio bilhão de reais em emendas parlamentares neste ano, um assessor lotado na Secom distribuiu releases assinados por deputados governistas com ataques direcionados ao jornal.

Um dos releases afirma que o deputado estadual Marcelino Galo (PT) denunciava o uso do jornal para “ataques capciosos” à gestão de Jerônimo. O texto também traz críticas ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil). “A matéria insinua que o governador está fazendo gastos excessivos, quando cumpre o que prevê a lei em respeito às prerrogativas dos deputados estaduais”, diz o petista.

LEIA MAIS SOBRE O CASO Governo Jerônimo projeta gastos de meio bilhão com emendas parlamentares

Outro release, assinado pelo deputado estadual Niltinho (PP), acusa a reportagem de "distorcer informações" e de ignorar que o governador Jerônimo Rodrigues estaria apenas cumprindo a legislação. “As emendas são instrumentos legítimos do processo democrático, previstas no orçamento estadual e executadas com total transparência. Elas fortalecem o papel do Legislativo e ampliam as políticas públicas que chegam à população”, declara Niltinho.

O mesmo número de WhatsApp usado para distribuir releases de deputados também é utilizado para divulgar informações institucionais do governo. No domingo (5), por exemplo, foi por meio dele que a Secom enviou um texto com o título: “Bahia descarta dois casos suspeitos de intoxicação por metanol e não há novos casos suspeitos”.

No sábado (4), outro release informava que o governador previa a entrega da BA-649 em abril de 2026. Segundo o texto, as obras foram iniciadas ainda na gestão do ex-governador Rui Costa (PT), e Jerônimo afirmou que a expectativa é concluir a estrada até abril do próximo ano.

Como mostrou o CORREIO na edição desta segunda-feira, mesmo sem enfrentar a pressão observada no cenário nacional, o governador Jerônimo Rodrigues tem despejado recursos em emendas parlamentares. De acordo com dados do Portal Transparência Bahia, o petista deve destinar R$ 572 milhões a essas emendas em 2025 - um aumento expressivo de 84,5% em relação ao ano anterior, quando foram executados R$ 310 milhões.