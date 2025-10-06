POLÍTICA

'Lula fala em acabar com a pobreza, mas o povo continua sem dinheiro', critica ex-prefeito baiano

Reinaldinho, ex-prefeito de Xique-Xique, questionou os resultados das políticas sociais do governo federal

Pombo Correio

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:13

Reinaldinho em uma vídeo Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-prefeito de Xique-Xique, Reinaldinho Filho, publicou, nas redes sociais, um vídeo em que critica o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o PT sobre o combate à pobreza e a geração de empregos no país.



Na gravação, ele cita o exemplo de baianos que deixaram o estado há anos em busca de melhores oportunidades em outras regiões e que, mesmo após uma década de trabalho, ainda enfrentam dificuldades financeiras.

“Tem gente que saiu da Bahia há dez anos. Foi para São Paulo, para Brasília, em busca de uma vida melhor. Saiu da sua cidade, deixou sua família, foi atrás dos seus sonhos. Trabalhou duro, acordou cedo, dormiu tarde. Muitas vezes trabalhou de domingo a domingo, todos finais de semana. Mas aí, depois de dez anos, bate a saudade, a vontade de voltar para sua terra, para sua gente. E quando alguma dessas pessoas decide voltar, liga para família aqui na Bahia para pedir uma ajuda para comprar a passagem de volta”, disse Reinaldinho.

O ex-prefeito questionou os resultados das políticas sociais do governo federal e afirmou que o discurso petista não condiz com a realidade: “Como é que Lula e o PT estão acabando com a pobreza no Brasil? Como é que estão gerando emprego e renda se o trabalhador passa dez anos fora e no fim não tem nem o dinheiro da passagem para voltar para casa? Me desculpe. Mas essa história do PT, do Lula, não bate, não fecha.”