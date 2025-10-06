COMOVEU FAMILIARES

Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos

Jody Lewis foi diagnosticada com fibrose cística na infância

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:24

Jody Lewis Crédito: Reprodução

Já imaginou planejar seu próprio funeral, em segredo, aos 35 anos? Foi o que fez a galesa Jody Lewis. Ela havia sido diagnosticada com fibrose cística, uma doença genética rara e incurável, ainda na infância. Recentemente, também descobriu que tinha câncer de pulmão. Diante da incerteza sobre o futuro, Jody começou os preparativos para sua própria despedida. No mês passado, ela perdeu a vida após a longa batalha contra as duas doenças - e seu funeral está marcado para a próxima terça-feira (7), do jeito que ela imaginou.

A história da galesa comoveu familiares, amigos e seu namorado, Dean Edwards, que prestou uma emocionante homenagem nas redes sociais. Natural de Wrexham, no País de Gales, Jody conviveu com a fibrose cística desde que era criança. A condição afeta principalmente pulmões e pâncreas, e provoca dificuldades respiratórias e digestivas, além de infecções frequentes.

Em 2020, sua saúde se deteriorou de forma crítica, levando-a a enfrentar um transplante duplo de pulmão. Naquele momento, o medo do desconhecido levou a mulher a tomar uma decisão surpreendente: planejar seu funeral em segredo. "Naquela época, eu já havia passado dois anos da minha vida em agonia constante devido à pressão acumulada na minha cabeça causada pelas veias estreitas", disse, naquele ano, ao Liverpool Echo.

"Eu tinha 29 anos e enfrentava um futuro muito sombrio pela frente. Cheguei até a começar a planejar meu funeral em segredo, pois não havia garantia de que eu sobreviveria ao transplante, muito menos de que viveria mais de um ano", completou.

A esperança retornou com a participação em um tratamento experimental com um medicamento chamado Kaftrio, no Hospital de Coração e Pulmão de Liverpool, dando-lhe uma nova chance de vida. Porém, 18 meses atrás, veio outro golpe: o diagnóstico de câncer de pulmão. Jody faleceu no último dia 11 de setembro, cercada pela família e pelo namorado, Dean Edwards.

"O câncer se espalhou ao longo dos 18 meses e ela faleceu por causa disso. Muitos pacientes com fibrose cística na verdade não morrem por causa da doença em si, mas por enfermidades relacionadas. Ela era uma pessoa muito forte. Para mim, ela fazia a quimioterapia parecer fácil. Obviamente isso cobrou seu preço no corpo dela, mas sua mente era muito forte. Ela estava determinada a vencer tudo e estar sempre no controle", disse Dean.

Ele lembrou também da paixão de Jody pelos animais. Ela era voluntária de um projeto de cães de terapia e cuidava de vários pets. Além disso, uma de suas grandes paixões era andar a cavalo. Por isso, doações para seu funeral serão destinadas ao bem-estar dos animais que deixou.