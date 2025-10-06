Acesse sua conta
Superlua promete espetáculo no céu e emoções intensas para Áries e outros signos; veja horário do fenômeno

Fenômeno raro poderá ser visto em todo o Brasil nesta terça-feira (7) e marca um ciclo de coragem, ação e transformação emocional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:52

Superlua azul vista em São Paulo
  Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O céu da madrugada desta terça-feira (7) será cenário de um espetáculo especial: a Superlua Cheia de outubro, também conhecida como Lua da Colheita. O fenômeno acontece às 00h48 (horário de Brasília) - de hoje pra amanhã - e poderá ser observado de qualquer parte do Brasil, desde que o tempo esteja limpo. Além do brilho intenso, essa lua tem um significado poderoso, ela ocorre no signo de Áries, símbolo da iniciativa e da coragem para recomeçar.

A Lua da Colheita é chamada assim por ser a lua cheia mais próxima do equinócio da primavera no Hemisfério Sul. Antes da iluminação artificial, ela era usada por agricultores para trabalhar à noite, graças à luz mais forte e constante que refletia no céu. O evento é considerado raro: entre 1970 e 2050, há apenas 18 ocorrências da Lua da Colheita em outubro, sendo a última em 2020 e a próxima prevista para 2028.

Durante o fenômeno, a Lua pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante, já que estará em seu ponto mais próximo da Terra. Para assistir, basta olhar para o horizonte leste no início da noite, a Lua surgirá grande e alaranjada, ficando mais clara à medida que sobe. O visual será marcante entre os dias 5 e 8 de outubro.

Do ponto de vista astrológico, essa Superlua acontece com a Lua em Áries e o Sol em Libra, ativando o eixo “eu versus nós”. De um lado, Áries impulsiona a coragem, o impulso e a vontade de agir; do outro, Libra pede equilíbrio e empatia nas relações. O período, segundo astrólogos, desperta emoções intensas e a necessidade de revisar padrões de comportamento, especialmente nas parcerias afetivas e profissionais.

A astróloga Vanessa Tuleski explica que essa é uma lunação de “emoções em volume alto”, em que é comum sentir tudo com mais intensidade. A recomendação é respirar antes de agir e usar essa energia para se libertar de situações estagnadas. “A Superlua em Áries pede atitude, mas também consciência. É tempo de agir com propósito, sem esquecer do impacto que nossas ações têm sobre o outro”, afirma.

Para aproveitar o momento, especialistas indicam práticas simples: acender uma vela branca, escrever intenções de recomeço ou meditar ao ar livre, focando em gratidão e equilíbrio. A energia dessa lua favorece decisões importantes e rituais de liberação, uma oportunidade de encerrar ciclos e abrir espaço para o novo.

A próxima Superlua será em 5 de novembro, no signo de Touro, voltada à estabilidade e à construção de segurança emocional. Até lá, a Superlua em Áries convida a todos a agir com coragem, paixão e consciência.

