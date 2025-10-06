QUE SUSTO

Homem nu pede selfie para influenciadora em trilha e depois a persegue; vídeo

Fiona Fifi foi abordada por indivíduo que usava apenas uma GoPro

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:25

Fiona Fifi Crédito: Reprodução/Instagram

Uma influenciadora de viagens e sua amiga passaram por um susto bizarro durante uma trilha na montanha Dongyan, em Taiwan. As jovens foram abordadas por um homem completamente nu que, além de pedir uma selfie, as seguiu por parte do caminho antes de desaparecer misteriosamente. O 'detalhe' mais assustador: a única coisa que ele 'vestia' era uma câmera GoPro.

A história foi compartilhada pela criadora de conteúdo Fiona Fifi. Ela revelou que o dia já havia começado de forma turbulenta, com um acidente de scooter que machucou a perna de sua amiga. No entanto, o pior ainda estava por vir.

Fiona Fifi foi perseguida por homem nu em trilha 1 de 8

As duas jovens alcançaram o cume da montanha e, em seguida, partiram para a descida da trilha. Eis que foram abordadas por um homem nu, que apareceu de repente e pediu que elas posassem para uma foto com ele. Fiona contou que manteve a calma, percebendo que precisava "agir com naturalidade". Ela recusou educadamente e respondeu em chinês: "Desculpe, não é conveniente".

A influenciadora usou o celular para gravar o homem, que começou a segui-las pela trilha. Depois de quase um quilômetro, o individuo desapareceu. "Eu e minha amiga apenas nos olhamos", disse Fiona, que tem 121 mil inscritos em sua conta no YouTube. "Honestamente, de todas as coisas que ele poderia estar usando, ele escolheu uma GoPro", completou.

O vídeo do incidente foi postado por Fiona no Instagram e rapidamente viralizou - já são mais de 446 mil visualizações e milhares de comentários. Em contato com o site What's The Jam, ela deu mais detalhes sobre o episódio.

"Nós fomos fazer trilha na montanha Dongyan, a cerca de uma hora de Taipei (a capital de Taiwan). No caminho de volta da trilha, eu saí do banheiro e, de repente, do nada, o homem completamente nu veio direto em nossa direção pedindo uma selfie", falou.

A influenciadora contou que não reportou o ocorrido à polícia local no momento. "Na hora, eu não denunciei porque ele foi embora depois que eu o rejeitei", explicou. Mas Fiona falou que, após a história viralizar, moradores locais e outros turistas entraram em contato e contaram que também já viram o homem nu.

"Muitas pessoas me disseram que ele é um infrator recorrente. Ele tem sido visto nu em múltiplas trilhas, filmando a si mesmo. Aparentemente, esta foi a primeira vez que ele realmente abordou alguém para pedir uma selfie. Muitas pessoas já o haviam denunciado antes, mas, como esses incidentes acontecem no fundo das montanhas, quando a polícia chega, ele já foi embora".

Fiona também falou ter se arrependido de não denunciar o homem. "Honestamente, eu me senti um pouco culpada por não ter denunciado, porque se acontecer de novo, especialmente com alguém que estiver fazendo trilha sozinha, talvez até uma garota jovem, isso pode ser perigoso", falou.