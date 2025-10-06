Horóscopo de 6 de outubro: o dia traz reflexões e viradas sutis para cada signo; veja previsões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:00
O céu desperta emoções profundas, intuições aguçadas e um convite à pausa nesta segunda-feira (6). Os astros pedem leveza, escolhas conscientes e atenção ao bem-estar. É um dia para ouvir a própria sabedoria, respeitar limites e agir com propósito. O horóscopo de 6 de outubro de 2025 traz mensagens personalizadas sobre trabalho, amor, finanças e saúde, todas voltadas a um mesmo conselho: desacelerar para enxergar melhor.
Veja o que os astros reservam para o seu signo:
Áries
O que você escolhe focar hoje revela o que o seu coração mais valoriza. No trabalho, priorize o que traz satisfação, não apenas retorno. Nos relacionamentos, não tente dar conta de tudo - dedique-se a quem respeita seu tempo e energia. Nas finanças, um passo consciente vale mais que cinco apressados. Sua saúde também responde bem à atenção simples.
Dica cósmica: Deixe seus valores guiarem suas decisões.
Número da sorte: 6
Cor: Vinho
Características de Áries
Touro
Antes de reagir, respire fundo. Emoções intensas pedem calma - e a paciência é sua força hoje. No trabalho, prefira respostas lentas a arrependimentos rápidos. Nas conversas pessoais, fale com gentileza. Evite decisões financeiras impulsivas. Um atraso pode ser uma bênção disfarçada.
Dica cósmica: Responder é melhor que reagir.
Número da sorte: 2
Cor: Marrom-claro
Características do signo de Touro
Gêmeos
Solte o que parece forçado. Se algo não flui, talvez não seja o caminho. No trabalho, resultados empurrados só desgastam — suavize a abordagem. Nos relacionamentos, autenticidade é paz. Evite gastos por obrigação. Sua mente e corpo pedem descanso e leveza.
Dica cósmica: A fluidez vem quando você solta o controle.
Número da sorte: 8
Cor: Azul-claro
Características do signo de Gêmeos
Câncer
Mesmo com dúvidas, dê um pequeno passo. A ação, mesmo suave, já é avanço. No trabalho, não espere o momento perfeito. No amor, sua vulnerabilidade é sua força. Nas finanças, vá com calma. Cuide da energia - o corpo fala.
Dica cósmica: Comece devagar e confie no seu ritmo.
Número da sorte: 3
Cor: Branco perolado
Características de Câncer
Leão
Perceba o que tensiona seu corpo - e o que o faz relaxar. Seu corpo sabe o que precisa. Escolha tarefas que não te drenem e pessoas que não te pesem. Uma conversa pode trazer cura. Relaxe sem culpa.
Dica cósmica: Ouça os sinais do seu corpo.
Número da sorte: 9
Cor: Dourado
Características do signo de Libra
Virgem
Hoje você carrega uma força silenciosa. Saber dizer “não” é seu superpoder. No trabalho, não tente fazer tudo. No amor, defina limites com doçura. No dinheiro, mantenha a simplicidade. Descansar o sistema nervoso é prioridade.
Dica cósmica: O “não” calmo tem poder.
Número da sorte: 4
Cor: Cinza
Características do signo de Virgem
Libra
O presente é o seu melhor lugar. A pressa só rouba o essencial. Trabalhe com atenção plena e ofereça presença a quem ama. O equilíbrio financeiro vem com calma. Seu corpo pede quietude e prazer simples.
Dica cósmica: Esteja aqui, agora.
Número da sorte: 5
Cor: Lavanda
Características do signo de Libra
Escorpião
As pequenas vitórias também contam. No trabalho, finalize uma tarefa de cada vez. No amor, celebre o progresso, mesmo lento. Economias modestas hoje trarão segurança amanhã. Reconheça o quanto já caminhou.
Dica cósmica: As pequenas conquistas constroem grandes histórias.
Número da sorte: 1
Cor: Vermelho escuro
Características de Escorpião
Sagitário
Sentir de tudo um pouco é humano. Aceite as emoções - sem julgamento. No trabalho, o dia pode ser misto. No amor, oscilações são normais. Evite querer resolver tudo. Respire e mantenha o equilíbrio.
Dica cósmica: Sinta tudo, mas não se prenda a nada.
Número da sorte: 7
Cor: Índigo
Características do signo de Sagitário
Capricórnio
Reconheça seus limites. Eles são sinal de sabedoria, não de fraqueza. No trabalho, não se cobre além do necessário. No amor, não force conversas. Nas finanças, siga o que já foi planejado. Descanse - você merece.
Dica cósmica: Saber parar também é maturidade.
Número da sorte: 8
Cor: Verde-musgo
Características do signo de Capricórnio
Aquário
Observe o que está drenando sua paz. Corte o que não faz sentido. No trabalho, organize o caos. Nos vínculos, busque verdade, não esforço. Gaste apenas com o que tem valor real.
Dica cósmica: Solte o que já não combina com você.
Número da sorte: 6
Cor: Azul-petróleo
Características do signo de Aquário
Peixes
Hoje, o cuidado deve ser voltado a você. Sua energia precisa do mesmo amor que você oferece aos outros. No trabalho, evite sobrecarga. No amor, preserve espaço e descanso. Alimente-se bem e durma mais.
Dica cósmica: Dê a si o que costuma doar aos outros.
Número da sorte: 3
Cor: Verde-mar
Características de Peixes