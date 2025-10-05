Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica

A campeã olímpica cursa Psicologia e diz que quer atuar na área após encerrar a carreira nos ginásios

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 14:00

Rebeca Andrade
Rebeca Andrade Crédito: Reprodução

Aos 26 anos, Rebeca Andrade começa a construir o caminho que pretende seguir longe da ginástica artística. A maior atleta da modalidade no Brasil revelou que está cursando Psicologia e quer exercer a profissão quando deixar as competições. Segundo ela, o interesse surgiu da própria experiência pessoal: desde os 13 anos faz terapia e afirma que isso transformou sua vida.

Rebeca Andrade

Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram
Rebeca Andrade por Brazil News e Leca Novo/Divulgação
Rebeca Andrade no Carnaval por Reprodução I Redes sociais
Simone Biles, Rebeca Andrade e Jordan Chiles no pódio em Paris-2024 por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo, em Paris por Alexandre Loureiro/COB
A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro na final do solo por Alexandre Loureiro/COB
[Edicase]Rebeca Andrade conquistou 6 medalhas olímpicas (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
Rebeca Andrade ouro por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade é reverenciada por Simone Biles por Divulgação Jogos Olimpícos
Rebeca Andrade na apresentação do solo por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade e Simone Biles em pódio do salto individual por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade levou a prata no salto por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade leva a prata no salto por COI/Reprodução Twitter
Rebeca Andrade recebe a medalha de prata que conquistou na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade na trave por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade faturou prata por Ricardo Bufolin/CBG
2024.08.01 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Rebeca Andrade. Foto Luiza Moraes/COB por Luiza Moraes/COB
[Edicase]Rebeca Andrade é a segunda mulher negra a conquistar o título de campeã mundial na ginástica (Imagem: artistic gymnastics | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica na ginástica artística (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
2024.07.28 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - GinÃ¡stica ArtÃ­stica Feminina. Na foto, a ginasta Rebeca Andrade durante a fase qualificatÃ³ria. por Miriam Jeske/COB
Rebeca Andrade vai disputar cinco finais por Miriam Jeske/COB
Ginasta Rebeca Andrade por Rafael Bello/COB
Rebeca Andrade  por
Rebeca Andrade por Divulgação
Rebeca Andrade faturou mais um ouro por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade comemora o ouro no salto do Pan por Marcelo Hernandez/Santiago 2023 via Photosport
Rebeca Andrade em treino de pódio no Pan de Santiago: ginasta é uma das estrelas brasileiras no evento por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade com a medalha de ouro conquistada no salto no Mundial por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade ganha medalha de ouro por Reprodução
Rebeca Andrade por Reprodução/Cazé TV
Rebeca Andrade conquistou a prata no Mundial de ginástica por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade durante apresentação no Mundial de ginástica artística por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade apresenta novo solo com músicas por Ricardo Bufolin/CBG
1 de 35
Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram

“Eu sempre soube que a ginástica não seria para sempre. Queria ter algo depois, algo que também me fizesse feliz”, contou Rebeca, que vem se dedicando aos estudos mesmo com a agenda intensa de treinos e torneios.

A ginasta diz que aprendeu a lidar melhor com as pressões e expectativas, e credita parte dessa evolução ao autoconhecimento que a Psicologia trouxe. Além dela, outras atletas da seleção brasileira também estão se preparando para o futuro acadêmico: Lorrane Oliveira estuda Educação Física, Jade Barbosa já concluiu Marketing e Flávia Saraiva faz Publicidade.

Leia mais

Imagem - Declaração para Virginia? Veja o que Vini Jr disse após marcar gol pelo Real Madrid

Declaração para Virginia? Veja o que Vini Jr disse após marcar gol pelo Real Madrid

Imagem - Últimos capítulos de 'Vale Tudo': veja resumo dos capítulos de 06 a 17 de outubro

Últimos capítulos de 'Vale Tudo': veja resumo dos capítulos de 06 a 17 de outubro

Imagem - Quem é Augusto Kesrouani Nascimento, filho que foi adotado por Milton Nascimento já adulto

Quem é Augusto Kesrouani Nascimento, filho que foi adotado por Milton Nascimento já adulto

Rebeca se inspira em nomes como o ex-ginasta holandês Epke Zonderland, que se tornou médico após encerrar a carreira. Em setembro, ela participou de um painel do Pacto Global da ONU, em Nova York, onde defendeu a importância de os atletas investirem em formação acadêmica.

Leia mais

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Entenda o que aconteceu para Carlinhos de Jesus estar de cadeira de rodas

Entenda o que aconteceu para Carlinhos de Jesus estar de cadeira de rodas

Imagem - Milton Nascimento adotou filho já adulto após ficar entre a vida e a morte

Milton Nascimento adotou filho já adulto após ficar entre a vida e a morte

Com um currículo repleto de medalhas e um novo sonho no horizonte, Rebeca Andrade mostra que sua trajetória vai além dos pódios: agora, a campeã quer inspirar também fora deles.

Tags:

Rebeca Andrade

Mais recentes

Imagem - A psicologia explica qual o problema da pessoa que sempre interrompe os outros quando eles estão falando

A psicologia explica qual o problema da pessoa que sempre interrompe os outros quando eles estão falando
Imagem - O que é 'Fox Eyes', procedimento que matou o influenciador Junior Dutra

O que é 'Fox Eyes', procedimento que matou o influenciador Junior Dutra
Imagem - MC Lomma assume namoro com jogador de futebol e surpreende fãs

MC Lomma assume namoro com jogador de futebol e surpreende fãs

MAIS LIDAS

Imagem - Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas
01

Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas

Imagem - Criminosos invadem loja e atiram em quatro clientes; dois morreram
02

Criminosos invadem loja e atiram em quatro clientes; dois morreram

Imagem - Obras do viaduto em frente ao Shopping da Bahia chegam a 86%; veja prazo de entrega
03

Obras do viaduto em frente ao Shopping da Bahia chegam a 86%; veja prazo de entrega

Imagem - Prédios com teleférico, píer e nomes de empresários: os 10 edifícios mais luxuosos de Salvador, onde morar custa R$ 10 mi
04

Prédios com teleférico, píer e nomes de empresários: os 10 edifícios mais luxuosos de Salvador, onde morar custa R$ 10 mi