Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica

A campeã olímpica cursa Psicologia e diz que quer atuar na área após encerrar a carreira nos ginásios

Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 14:00

Rebeca Andrade Crédito: Reprodução

Aos 26 anos, Rebeca Andrade começa a construir o caminho que pretende seguir longe da ginástica artística. A maior atleta da modalidade no Brasil revelou que está cursando Psicologia e quer exercer a profissão quando deixar as competições. Segundo ela, o interesse surgiu da própria experiência pessoal: desde os 13 anos faz terapia e afirma que isso transformou sua vida.

“Eu sempre soube que a ginástica não seria para sempre. Queria ter algo depois, algo que também me fizesse feliz”, contou Rebeca, que vem se dedicando aos estudos mesmo com a agenda intensa de treinos e torneios.

A ginasta diz que aprendeu a lidar melhor com as pressões e expectativas, e credita parte dessa evolução ao autoconhecimento que a Psicologia trouxe. Além dela, outras atletas da seleção brasileira também estão se preparando para o futuro acadêmico: Lorrane Oliveira estuda Educação Física, Jade Barbosa já concluiu Marketing e Flávia Saraiva faz Publicidade.

Rebeca se inspira em nomes como o ex-ginasta holandês Epke Zonderland, que se tornou médico após encerrar a carreira. Em setembro, ela participou de um painel do Pacto Global da ONU, em Nova York, onde defendeu a importância de os atletas investirem em formação acadêmica.