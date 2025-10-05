HISTÓRIA INCOMUM

Quem é Augusto Kesrouani Nascimento, filho que foi adotado por Milton Nascimento já adulto

Rapaz tem mãe biológica presente e outro pai adotivo

Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 06:50

Augusto Kesrouani Nascimento Crédito: Reprodução

O empresário Augusto Kesrouani Nascimento, de 32 anos, é filho adotivo e figura central na vida pessoal e profissional de Milton Nascimento. Os dois se conheceram quando Augusto tinha 13 anos, em Juiz de Fora (MG), durante visitas do cantor a amigos da família. A primeira impressão foi de distância, mas a convivência transformou o respeito em carinho, e, com o tempo, em laços de amor.

Em 2014, quando Milton passou mal durante um show, Augusto correu para o hospital e foi recebido com um sorriso de alívio do artista. A partir dali, a presença do jovem se tornou constante, e ele acabou assumindo também o papel de empresário do pai.

O vínculo foi oficializado em 2017, quando Milton concluiu o processo de adoção. Em entrevista ao UOL, Augusto contou que foi “criado entre sonhos e faltas” e que sempre encontrou no cantor o apoio e a figura paterna que buscava.

A relação entre os dois ganhou destaque público no documentário “Milton Bituca Nascimento”, que acompanhou a turnê de despedida do artista. Nas cenas, pai e filho aparecem em conversas emocionadas, e Milton admite que se tornou mais feliz depois da chegada de Augusto, que, por sua vez, se define como “a pessoa mais amada do mundo”.

Desde a aposentadoria dos palcos em 2022, Milton vive uma rotina mais tranquila, sempre acompanhado de Augusto. Os dois viajaram juntos para a Dinamarca e a Noruega, destinos que o cantor sonhava conhecer.

O empresário também teve um papel essencial no diagnóstico recente do artista, que enfrenta demência por corpos de Lewy. Foi Augusto quem percebeu os primeiros sinais da doença: lapsos de memória, repetição de frases e momentos de confusão. Ele levou o pai ao médico que o acompanha há mais de uma década.